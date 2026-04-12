Detenido un hombre con orden de alejamiento por la muerte de una mujer tras precipitarse de una vivienda en Pamplona

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Pamplona por quebrantar una orden de alejamiento tras la muerte de una mujer que cayó desde la terraza de un edificio. El suceso ocurrió en la calle Sanduzelai, en el barrio de San Jorge, alrededor de las 4:30 de la madrugada. La Policía Municipal y la Policía Nacional investigan si la caída fue accidental o si el detenido está implicado en los hechos.

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre, por quebrantamiento de una orden de alejamiento, después de que una mujer se haya precipitado desde la terraza de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge la madrugada de este domingo.

El suceso ha tenido lugar hacia las 4:30 horas de la madrugada en la calle Sanduzelai, hasta donde se ha desplazado además un equipo médico que no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer.

Las autoridades municipales están investigando si la mujer se ha precipitado de manera accidental o si el detenido ha tenido algo que ver en el suceso.

Agentes de la policía científica de Policía Nacional han hecho una inspección técnica del lugar de los hechos.

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