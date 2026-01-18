Mucha tensión en la estación de Huelva: "Una niña de 6 años está con la Guardia Civil, del resto de la familia no se sabe nada"

Imagen en la estación de Huelva de familiares de pasajeros del tren descarrilado. no se sabe nada" EFE

Gran tensión en la estación de trenes de Huelva, donde numerosos familiares buscan información sobre los pasajeros del Alvia descarrilado en Adamuz. Una niña de seis años se encuentra bajo custodia de la Guardia Civil, pero se desconoce el paradero del resto de su familia que viajaba en el tren. Un equipo de Cruz Roja ha acudido a la estación para atender a los familiares afectados, mientras otros se han desplazado a Adamuz en busca de noticias. Hasta el momento, se han confirmado 21 fallecidos y decenas de heridos en el accidente del tren que tenía Huelva como destino final.

Muchos momentos de tensión se están viviendo en la estación de trenes de Huelva, donde se ha agolpado medio centenar de familiares tratando de conocer el paradero de los pasajeros del Alvia descarrilado en Adamuz que tenía Huelva como el último destino.

Hasta la estación se ha desplazado un equipo de Cruz Roja para atenderlos. Especialmente afectada estaba una mujer preguntando por sus familiares.

Venían cinco miembros en el citado tren y únicamente tenían noticias de una niña de seis años que se encontraba custodiada por la Guardia Civil.

Hay otros familiares que se han desplazado directamente a Adamuz para conocer el paradero de sus familiares. Por el momento, hay confirmados 21 fallecidos y decenas de heridos.

