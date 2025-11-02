Fallece un hombre de 71 años tras estrellarse con su avioneta en el municipio murciano de Totana
El siniestro se produjo después de perder el control de la aeronave pasadas las tres de la tarde.
Un hombre de 71 años ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente aéreo en la zona de La Ñorica, en el municipio murciano de Totana, tras perder el control de su avioneta y estrellarse pasadas las 15:00 horas.
Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112, el aviso se recibió a las 15:09 horas, cuando la mujer del piloto alertó de que su marido se encontraba inconsciente en las inmediaciones del aeródromo de Totana, aunque desconocía el lugar exacto del siniestro.
Hasta la zona se desplazaron efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Guardia Civil, Policía Local, sanitarios del 061 y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.
Los equipos de rescate localizaron la aeronave accidentada, pero pese a los esfuerzos de los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón.
