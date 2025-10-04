Viernes negro en Andalucía por posible violencia machista y un parricidio: tres mujeres asesinadas en 24 horas

La Guardia Civil vigila el traslado del cadáver de la mujer asesinada por su hijo en Brenes. EFE

Día negro y triste este viernes 3 de octubre en Andalucía. En menos de 24 horas tres mujeres han sido asesinadas.

Dos de ellas, en las localidades andaluzas de La Mojonera y Marbella, en dos posibles casos de violencia machista, según apuntan las primeras investigaciones.

La otra mujer, Miriam, ha muerto a manos de su propio hijo Santiago en el municipio sevillano de Brenes tras confesarlo ante la Guardia Civil dos días después de matarla.

El primer caso se registró en La Mojonera el pasado jueves a última hora de la tarde. Una mujer de 35 años y de origen marroquí fallecía en la calle Lavadero, una de las zonas más transitadas de la localidad del Poniente almeriense, tras recibir múltiples puñaladas.

Por el momento, la Guardia Civil no descarta nada al respecto, pero la mujer convivía con otras compañeras de piso y no estaba incluida en el sistema de protección Viogén.

La investigación sigue abierta tras hallarse restos de sangre en la parte exterior de un vehículo cercano. En cualquier caso, de confirmarse que se trata de un crimen de violencia de género, esta mujer sería la segunda víctima mortal en la misma localidad en menos de un año.

Otra mujer asesinada en este viernes negro ha sido Eva, de 83 años, presuntamente a manos de su pareja, de 84 años, tras ser acuchillada con un arma blanca en un chalé de la urbanización Ciudad de los Periodistas, en Las Chapas, de Marbella.

Tras el hallazgo del cadáver sobre las 11:00 horas, la autoridad judicial ha autorizado sobre las 18:00 horas su levantamiento dejando la vivienda precintada.

Por su parte, su pareja y presunto autor de los hechos fue trasladado a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Al parecer, ninguno de los dos figuraba en el sistema Viogén. No constaban denuncias previas y en su entorno más cercano aseguran que nunca habían tenido problemas previos.

Desde la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Málaga han confirmado que están recabando toda la información relativa al asesinato con el objetivo de determinar si se trata de un nuevo crimen machista.

De confirmarse que se trata de un caso de violencia de género, sería la cuarta mujer que muere a manos de su pareja en lo que va de año en la provincia malagueña.

La tercera fallecida

La última fallecida en tan solo 24 horas es Miriam a manos de su hijo tras una acalorada discusión, según confesó él mismo ante la Benemérita dos días después.

Miriam tenía unos 50 años de edad y de origen latinoamericano. Los hechos ocurrieron en el piso de la víctima, en el que "vivía sola", según han confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla vecinos de la localidad.

Posteriormente, el supuesto homicida la habría dejado tirada en su cama con un golpe que le habría "desfigurado" parte de la cara. 48 horas después, el presunto autor de los hechos se entregó a las autoridades quedando inmediatamente detenido después de su dura confesión.

Según algunos de los vecinos del municipio, el joven tiene "problemas con las drogas" y era considerado "alguien muy conflictivo". Tampoco saben si estudiaba o trabaja. Sin embargo, sí aseguran tener "miedo".

Respecto a la mujer, vivía en Brenes desde hace ya años y trabajaba cuidando a una persona mayor del municipio, donde llevaba una vida completamente normal y donde finalmente acabó perdiendo la vida de la peor manera posible.