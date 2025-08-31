Activistas de Futuro Vegetal lanzan tinte en la Sagrada Familia por la "complicidad" de los políticos en los incendios

Dos activistas de Futuro Vegetal han lanzado polvo tintado en la fachada de la Sagrada Familia para protestar "contra la complicidad de los distintos Gobiernos en los incendios que han arrasado la Península", según ha informado la propia organización en redes sociales.

El colectivo activista ha explicado que cerca del 70% de los incendios forestales que hubo durante este verano "son provocados por actividades relacionadas con la ganadería", un sector que no ha dejado de recibir subvenciones del Estado, según Futuro Vegetal.

La relación del sector ganadero con los incendios y el apoyo gubernamental a la ganadería a lo largo de los años es el motivo por el que Futuro Vegetal ha decidido protestar vandalizando la Sagrada Familia.

Además, en su mensaje en redes sociales, la organización ha detallado que "los distintos Gobiernos autonómicos y centrales están priorizando, una vez más, el regar con dinero público a las explotaciones ganaderas en lugar de proteger a las personas que han perdido sus hogares en los incendios".

El colectivo activista ha detallado en su comunicado de denuncia que las subvenciones a las explotaciones ganaderas son más altas que las ayudas a los afectados por los fuegos de este verano.

Así, Futuro Vegetal ha explicado que no quieren "que se subvencionen industrias ecocidas" con los impuestos y piden que "los fondos públicos se destinen a trabajadoras esenciales como bomberas o sanitarias".

Sanciones

Las personas que llevaron a cabo los actos de vandalización de la Sagrada Familia fueron retenidas "de forma violenta", según Futuro Vegetal.

Por último, la organización ha añadido que las activistas han sido puestas en libertad con una propuesta de sanción de 600 euros a cada una, para la que han pedido ayuda económica a sus seguidores.