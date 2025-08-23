La Guardia Civil detiene a tres personas por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en La Rioja

Al intentar ser interceptados, el conductor del turismo emprendió la huida de forma violenta, obligando a los agentes a apartarse para evitar ser atropellados. Simultáneamente, los agentes procedieron a la detención del conductor de la furgoneta, un varón que transportaba 2.027 kilogramos de cableado de cobre, del que no pudo acreditar su lícita procedencia.

Ante la gravedad de los hechos, se activó un dispositivo de cierre de vías de comunicación con el objetivo de localizar el vehículo fugado y a sus ocupantes. Asimismo, se incorporaron agentes del Equipo PEGASO, que utilizaron drones para monitorizar desde el aire las posibles rutas de escape.

Fruto de este despliegue, el turismo fue finalmente localizado abandonado en las inmediaciones de la localidad de Villoslada de Cameros.

En el interior del vehículo se localizaron diversos útiles habitualmente empleados en la sustracción de cableado, como ropa de trabajo, guantes anticorte, botas, linternas frontales, cizallas, alicates y mochilas.

Finalmente, los agentes constataron que los dos huidos habían abandonado Villoslada de Cameros en un taxi, lo que permitió interceptarlos y detenerlos en Logroño, justo cuando intentaban subir a un tren con destino a Bilbao.

Además, los agentes pudieron constatar que el conductor de la furgoneta carecía de permiso de conducir y que el que presentaba era falso. Por este motivo, a este individuo también se le considera presunto autor de un delito de falsedad documental.

Para cometer el robo del cable de cobre usaban herramientas específicas, vestimenta técnica adecuada y tenían conocimientos para manipular y cortar el cable. Asimismo, actuaban durante la noche y en zonas de escasa visibilidad.

Para el traslado del material sustraído utilizaban una furgoneta de alquiler, mientras que un segundo vehículo, utilizado como 'lanzadera', circulaba por delante con el fin de alertar sobre posibles controles policiales y facilitar la huida.