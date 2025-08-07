Activan el nivel 2 de emergencia en el incendio de As Neves (Pontevedra): vive una situación "muy crítica" con dos frentes

El municipio de As Neves (Pontevedra), vive una situación "muy crítica" por un incendio con dos frentes que amenaza las casas de A Abelleira y Portela.

Por el momento no ha sido necesario desalojar a vecinos, pero el alcalde del municipio, José Manuel Alfonso, ha relatado a Europa Press los momentos de tensión que se están viviendo en la zona por el avance de las llamas.

Asimismo, ha declarado que se ha informado, con ayuda de "mucha presencia" de la Guardia Civil, a los habitantes de estos núcleos que permanezcan confinados en sus casas y "extremen" precauciones.

El regidor ha advertido de que hay "mucho viento" y el fuego cerca A Abelleira, además de que preocupa la llegada al núcleo de Portela.

Por su parte, la Consellería do Medio Rural ha activado la Situación 2 por peligro para casas en el núcleo de A Abelleira, parroquia de San Pedro de Batalláns. El incendio, iniciado a las 14:41 horas de este miércoles, arrasa 50 hectáreas, según estimación provisional.

Participan en las tareas de extinción: seis helicópteros, tres aviones, ocho brigadas, dos palas, siete agentes y técnicos. El Gobierno también ha enviado a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Precisamente, el fuego en la parroquia de San Pedro de Batalláns ha provocado esta tarde retenciones en la autovía de las Rías Baixas, la A-52, debido a una gran humareda en las inmediaciones de la vía, con circulación "irregular" en el kilómetro 286 en ambos sentidos, a su paso por el lugar de Lousadela.

"Todos los medios" del Gobierno

Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha comprometido "todos" los medios necesarios para evitar daños a casas en As Neves, con efectivos de la UME en camino. Apunta a una coordinación "total" con Xunta y Ayuntamientos.

Asegura que están vigilando de forma especial el riesgo para la autovía A-52. A las 21,10 horas, Subdelegación del Gobierno de Pontevedra ha informado de que ha sido necesario cortar un carril por sentido (carriles exteriores) en el kilómetro 286 por el humo, de forma que solo se circula por los más próximos a la mediana. El Gobierno pide "extremar" las precauciones.

Otros incendios

Paralelamente, la Consellería do Medio Rural ha informado de que está activo un incendio en el municipio de Salceda de Caselas (Pontevedra), parroquia de A Picoña, desde las 16:07 horas de este miércoles. Hasta el momento ha arrasado 80 hectáreas y trabajan en su extinción tres helicópteros y dos aviones, entre otros.

Continúan sin controlar los incendios activos de Ponteceso, parroquia de Corme Aldea (60 hectáreas), y Camariñas, Xaviña (50 hectáreas), que obligaron a desalojar casas el martes. No obstante, ha sido desactivada la Situación 2 al no haber ya riesgo para casas.

En Ponteceso, están controlados los fuegos de Brantuas (200 hectáreas) y A Graña (100 hectáreas), ambos iniciados el pasado fin de semana.

Están activos dos incendios en A Fonsagrada (Lugo): parroquias de Monteseiro (120 hectáreas) y Cereixido (20 hectáreas).

En otro orden de cosas, está controlado el gran incendio forestal de Vilardevós, parroquia de Terroso, que ha arrasado 570 hectáreas, iniciado el pasado viernes. También controlado se encuentra un fuego en Mondariz, parroquia de Riofrío, iniciado en la madrugada del martes y con 20 hectáreas calcinadas.