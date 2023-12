Una mujer convulsiona y muere mientras mantenía relaciones sexuales: ya van 6.847 así desde 2020

Una mujer de Colombia de 48 años, Arelis del Carmen Monter Márquez, ha fallecido mientras mantenía relaciones sexuales en un motel ubicado en el barrio de La Macarena, un municipio colombiano. La persona con la que estaba realizando el coito fue quien se encargó de llamar a las autoridades y servicios médicos, pero a pesar de los intentos, no pudo hacer nada por la mujer, según ha adelantado Antena 3.

La víctima comenzó a convulsionar repentinamente durante el acto sexual. La mujer fue trasladada en moto a un centro de atención sanitaria, pero sufrió una caída durante el traslado que agravó aún más su situación.

Hasta el momento no se tiene más información sobre lo que le pudo suceder a la víctima que le hiciera convulsionar de esa manera, provocándole la muerte inmediata, por lo que habrá que esperar para ver qué arroja la investigación.

Existen estudios que señalan que este tipo de muertes durante el coito se puede deber a un fallo cardíaco. No suele ser común, pero tampoco es imposible. De hecho, desde 1994 a 2020 se han producido 6.847 muertes repentinas durante el sexo por ataques de este tipo, más de la mitad relacionados con una arritmia, según el Journal of American College of Cardiology.

