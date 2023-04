Muere un matrimonio de 86 años y su hijo en el incendio de una vivienda en Valencia

Un matrimonio de 86 años de edad y su hijo, de 58 años, han fallecido este lunes a primera hora de la mañana en el incendio registrado en una vivienda ubicada en el barrio valenciano de la Fuensanta, en el distrito de l'Olivereta, al oeste de la ciudad.

El fuego se ha originado sobre las 7.15 horas de la madrugada por causas que no han trascendido en una vivienda de la calle Luis Fenolet cruce con Escultor Salzillo, según han informado fuentes de Policía Local y de Bomberos. Al parecer, el matrimonio tenía problemas de movilidad y no han podido escapara de las llamas. El hijo del matrimonio ha intentado pedir ayuda a través de una de las ventanas de la casa, pero las llamas se han propagado rápidamente.

Como consecuencia del incendio ha fallecido el matrimonio, de 86 años y su hijo de 58, según han informado estas fuentes. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y agentes de la científica se han desplazado al bloque de viviendas afectado por el incendio en busca de pruebas.

El edificio tiene seis plantas. El incendio también ha afectado a otro piso del bloque de viviendas y las llamas salían de una ventana ubicada en el cuarto piso, según han relatado los testigos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varios equipos sanitarios para atender al resto de vecinos.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ha lamentado la muerte del matrimonio y de su hijo durante su intervención en un acto programado por el Ayuntamiento. "Pero no puedo aportar más datos porque me he enterado mientras venía en el coche", ha dicho.

