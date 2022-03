La Policía de Ámsterdam halla el cadáver de la murciana desaparecida: "No murió por un crimen"

Los padres y el tío de Silvia Soriano Morente se habían desplazado desde Yecla hasta Ámsterdam para colaborar en las labores de búsqueda de esta joven, de 24 años, que estaba desaparecida en tierras holandesas desde el pasado día 19 de marzo. Este sábado, por desgracia, el operativo se ha cerrado de manera trágica: Silvia ha muerto. La Policía ha confirmado a través de su cuenta oficial en Facebook que ha sido localizado el cuerpo sin vida de esta licenciada en Filología Francesa, que hace cinco meses se instaló en la capital de los Países Bajos, junto a su novio, Michelino.

La última noticia que tenían los familiares de esta veinteañera, natural de la localidad murciana de Yecla, era un vídeo que envió a su padre el sábado 19 de marzo, en el que Silvia aparecía feliz, divirtiéndose en la Feria de Westerpark con unos amigos. Después, la joven yeclana fue captada por las cámaras de seguridad de una cafetería, situada en la calle Van Hogendorpstraat de Ámsterdam, y acto seguido se le perdió el rastro.

De hecho, ese mismo día, sus amigos trataron de contactar con ella y al no dar con su paradero comenzaron a pedir ayuda por Instagram lanzando un mensaje inquietante: 'Esta es Silvia, tiene 24 años, y es de España. Fue vista por última vez, el sábado, alrededor de las 22 horas, en Westerpark. Tratamos de contactarla, pero lo último que nos envió fue una ubicación al lado de Westerpark. Su ropa fue encontrada mojada, junto a un río, dentro del parque, y esa es la única prueba que tenemos de lo que pudo haber pasado'.

El cartel que difundió SOS Desaparecidos para pedir ayuda en la búsqueda de Silvia Soriano Morente.

La Policía de Ámsterdam reconstruyó sus últimos pasos y en las inmediaciones del río se encontró el móvil de la joven yeclana. De inmediato, se intensificaron los trabajos de rastreo por esa zona con buceadores, embarcaciones y un helicóptero. Paralelamente, los padres y el tío de la joven se desplazaron a la capital holandesa para colaborar con las autoridades del país en la búsqueda de Silvia, mientras recibían asesoramiento del Consulado General de España. En la familia no encontraban explicación a la desaparición de Silvia porque sabe moverse en el extranjero y domina varios idiomas, fruto de los distintos viajes con largas estancias que ha realizado en Italia, Isla Mauricio y Estrasburgo, entre otros destinos.

"Domina muy bien los idiomas: actualmente estaba trabajando en un hotel y la habían ascendido", tal y como subrayaba un familiar a EL ESPAÑOL, antes de que se produjese el tráfico desenlace. "Lleva cinco meses viviendo en Ámsterdam con su novio, Michelino, y estaba contenta".

Tras una semana de angustia para los padres y para todos los vecinos de Yecla, este sábado se ha confirmado la peor de las noticias. La Policía de Ámsterdam emitía un breve comunicado: "Esta tarde, lamentablemente, fue encontrado en el agua [del río] de Westerpark los restos mortales de la joven Silvia Soriano Morente, de 24 años, que se encontraba desaparecida desde el 19 de marzo".

El lugar en el que ha sido localizado el cadáver, Westerpark, es un conocido espacio de la capital holandesa, marcado por las zonas verdes, donde se celebran exposiciones, mercados y festivales. Además, cuenta con la remodelada fábrica de gas donde se ubican tiendas alternativas y restaurantes, en suma, atesora una intensa vida nocturna que ahora se ha visto sacudida por el deceso de esta joven yeclana.

En su breve comunicado, la Policía de Ámsterdam asegura que no ha sido una muerte violenta: "La investigación muestra que Silvia no murió por un crimen". En la localidad yeclana no dejan de sucederse las muestras de dolor por el terrible final que ha tenido la desaparición de esta veinteañera, cuya familia es muy querida y conocida en este municipio de 35.083 habitantes, debido a que regenta un taller. "Tristeza terrible aquí en Yecla. Bendiciones a familiares y amigos. Descansa en paz Silvia", reza uno de los cientos de mensajes que están circulando por las redes sociales.

