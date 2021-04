Detectados 11 positivos asintomáticos en una residencia donde estaban todos vacunados

Los positivos detectados entre usuarios de la residencia de Segura en Guipúzcoa se han elevado a 11, todos ellos vacunados con dos dosis y asintomáticos, según ha informado la Diputación foral de Guipúzcoa.

En un comunicado, el ente local ha precisado que, en las pruebas PCR realizadas en las últimas horas en la residencia, se han detectado esos 11 positivos y, por prevención y para evitar contagios, han sido trasladados al centro de referencia Covid-19 ubicado en el Hospital de Eibar.

Los positivos habían recibido ambas dosis y, por ello, están inmunizados y no pueden desarrollar la enfermedad, lo cual no impide que sean transmisores del virus. El brote se originó a través de un empleado sanitario de la residencia que no había recibido la vacuna.

En las residencias de Guipúzcoa, hay 18 positivos activos, once de ellos nuevos, que se suman a los siete que ya se habían detectado en la misma residencia. En Vitoria, en el centro municipal San Prudencio, hay 18 internos en cuarentena que han dado negativo en las pruebas PCR.

Desde la segunda ola (11 de agosto), un total de 676 personas se han curado y ha habido 154 fallecidos en las residencias. Las pruebas PCR realizadas entre el 1 de julio de 2020 y el pasado 29 de marzo en las residencias han sido 118.166, de las que 506 han sido en la última semana.