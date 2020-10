Marcial, el carnicero de Palomero (Cáceres), mata a su vecino Victoriano con una motosierra

Un hombre de unos 50 años ha sido asesinado en la localidad cacereña de Palomero a manos de un vecino. El presunto asesino ha usado una motosierra. También el hermano de la víctima mortal, de algo más de 60 años, ha sufrido heridas en un brazo, aunque su vida no corre peligro.

El presunto asesino es Marcial S. y las víctimas son los hermanos Victoriano y Ricardo Martín, según ha podido averiguar EL ESPAÑOL. Ha sido Victoriano quien ha perdido la vida. El suceso tuvo lugar sobre las 20 horas de este viernes en el paraje conocido como Guaperos, donde, al parecer, se inició una disputa que terminó con la agresión a los dos hermanos, según ha informado este sábado la Guardia Civil de Cáceres.

"Llevaban ya mucho tiempo discutiendo por un tema de lindes [de sus terrenos]", afirma una vecina en conversación telefónica con este periódico. "Se venía mascando, era crónica de una muerte anunciada. Habían tenido juicios y todo". Según relatan los vecinos, el presunto asesino había salido perdiendo en todos esos pleitos.

Ubicación del pueblo en la provincia de Cáceres.

Tras tener conocimiento del suceso, los agentes del instituto armado se personaron en el lugar y detuvieron al agresor en su domicilio, a quien trasladaron a dependencias policiales.

El cuerpo de Victoriano ha sido trasladado a Cáceres para que se le practique la autopsia en el Instituto de Medicina Legal, mientras que Ricardo ha quedado ingresado en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, con heridas en una mano y también en el abdomen.

Cazado destrozando olivos

Los vecinos preguntados se han mostrado consternados por el suceso, que ha agitado la tranquila vida de este municipio del norte de Cáceres de poco más de 400 habitantes. "Yo no he dormido del susto. Y lo he hablado con otros vecinos que me han dicho lo mismo", asegura el dueño de un bar de Palomero.

Marcial, que vive habitualmente en Las Palmas y pasa temporadas en Palomero, el pueblo de su mujer, había sido sorprendido por los hermanos cuando, para vengarse de ellos, les cortaba los olivos con la motosierra, por lo que se inició una disputa en la que él utilizó esta maquinaria que portaba para agredirles.