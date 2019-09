Un joven vasco, inconsciente tras ser apaleado por defender a dos chicas acosadas

Josu, un vecino de Urduliz (Vizcaya), se recupera de las heridas tras haber sido agredido por un grupo de hombres. El joven trataba de ayudar a unas chicas le pidieron ayuda, tras ser acosadas por este grupo. Según el relato de la víctima, los atacantes -seis en total- le dieron "una paliza" que le dejó inconsciente, con "dos costillas rotas, cinco puntos en la cara y muchas contusiones".

Los hechos se produjeron sobre las siete de la mañana del pasado domingo 1 de septiembre en el marco de las fiestas de San Antolín, de Plencia. "Había terminado el turno en la 'txosna' del club de fútbol en el que juega mi hijo y cuando estaba en la zona del Hotel Palas, se me acercaron dos chicas de unos 20 años. Estaban muy nerviosas y me pidieron ayuda porque las seguían varios hombres", cuenta Josu M y tal y como publica Hoy. "Les dije que era el hermano de una de las mujeres y que las dejaran en paz. Entonces aparecieron cuatro más y empezaron a golpearme. Cuando me desperté estaba en la ambulancia camino del Hospital de Urduliz", aseguró la víctima.

El hombre, que este lunes por la tarde formalizó la denuncia ante las autoridades, recuerda que -además de las patadas y puñetazos- sintió "como un pinchazo en la cara". "Es un corte profundo bajo el ojo y me han tenido que dar 5 puntos. No sé si me lo hicieron con un cúter o con una navaja, pero es limpio", detalla Josu M.