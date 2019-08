El vídeo de la caída mortal desde un puente de dos enamorados que se estaban besando

Una pareja de enamorados se ha precipitado desde un puente cuando se estaban dando un beso. Los dos jóvenes, de 34 y 36 años, se encontraban en apoyados junto al puente Belén de Cusco (Perú). En un momento dado ella, Maibeth Espinoza, colocó las piernas alrededor de su pareja, Héctor, no pudo sostenerla correctamente, perdió el equilibrio y terminaron cayendo al vacío.

Como publica La Razón, Vidal López, de 36 años, y Espinoza Flórez, de 34, fueron trasladados a un hospital donde fallecieron debido a un traumatismo craneal. Ambos trabajaban como guías turísticos de montaña y eran originarios de la región Áncash, al norte de Lima. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad han permitido a la Policía descartar la hipótesis de suicidio y establecer que se trató de una negligencia.

En San Vicente del Raspeigs un hombre se ha precipitado desde una cementera cuando se encontraba haciendo paracaidismo. Según fuentes de la Policía Nacional, Rubén saltó en paracaídas desde una altura de 50 metros a la una de la madrugada. Pero algo falló; el instrumento no se llegó a abrir del todo. Como consecuencia, se precipitó contra el asfalto y murió debido al fatal golpe.

El joven estaba acompañado por otro hombre que no saltó y fue quien avisó a los Servicios de Emergencia. Cuando los sanitarios llegaron no pudieron hacer nada por salvar la vida de Rubén. La investigación del accidente y sus causas corre a cargo de la Policía Nacional. Se desconoce por el momento cómo accedieron a las instalaciones de la empresa, que en una de las zonas no tiene actividad.