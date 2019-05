El padre de la niña ahogada en Tarragona se echó al mar para salvarla, pero no sabía nadar

Una niña, de cinco años, ha muerto ahogada en una playa de Tarragona. La menor, que se encontraba bañándose en la orilla con un flotador, fue arrastrada mar adentro. Cuando su familia, que estaba junto a ella en la playa, se dio cuenta, ya era demasiado tarde.

Además, todavía no se encontraba el servicio de socorristas, por lo que los especialistas no pudieron rescatar a la pequeña. El padre de la menor decidió lanzarse al mar, en cuanto se percató de lo ocurrido, pero no sabía nadar y no pudo salvar la vida de su hija.

Otra mujer, que se encontraba ahí presente, intentó rescatarla, pero no llegó hasta ella debido a la distancia a la que se encontraba. Finalmente, fueron los efectivos de Salvamento Marítimo quienes socorrieron a la pequeña e intentaron reanimarla, sin efecto.

Durante el 2017, al menos 481 personas fallecieron ahogadas en toda España. De ellas, 24 tenían menos de 14 años y la mayoría de muertes podían haber sido evitadas. La mayoría de los casos de fallecimiento se produjo en lugares que no estaban vigilados o el socorrista se encontraba fuera de su turno. 2017 fue el año más negro, cuando se registraron 16 víctimas mortales menores de edad en los seis primeros meses. Ese mismo año, 607 personas perdieron la vida en playas, piscinas y ríos.