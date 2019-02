A golpes con un cinturón: así castigaba un matrimonio de Murcia a su hijo de cinco años

Una pareja de 36 años de edad ha sido detenida en Torre Pacheco (Murcia) por haber dado una paliza a su hijo de cinco años. Lo hicieron con un cinturón y la denuncia la ha puesto una profesora de su colegio a la que el niño le contó la presunta agresión.

Cuando el niño le relató a sus profesores que sus padres le habían pegado con un cinturón lo llevaron a un centro médico en el que se atestó que tenía magulladuras y hematomas. Con el informe médico, una de las profesoras fue con él a poner la denuncia al cuartel de la Guardia Civil, según ha informado La Opinión de Murcia.

A pesar de las heridas, el niño no revestía gravedad por lo que no ha tenido que ser trasladado a un hospital para su tratamiento. Sin embargo, el hecho no deja de ser grave y los padres se enfrentan a una condena de varios años de cárcel.

El equipo de Policía Judicial del Instituto Armado procedió al arresto de los padres, que han sido puestos en libertad con cargos. La tutela del niño ha pasado a la Comunidad Autónoma de Murcia y los Servicios de Protección al Menor ya están trabajando en el caso. El niño ha sido trasladado a un centro de acogida en la localidad de Cartagena.