¿Qué santo se celebra hoy, domingo 14 de septiembre? La lista completa del santoral

La fiesta de Exaltación de la Santa Cruz rememora y honra la Cruz en la que fue crucificado Jesús de Nazaret. La fecha de esta celebración es el 14 de septiembre.

A pesar de todo, existe otra fecha relacionada con el tema de la Cruz de Gólgota, la invención de la Santa Cruz, que tiene lugar el 3 de mayo. La diferencia es que en la festividad que se celebra hoy, el cristiano recuerda el papel central que juega la Cruz en su vida, respondiendo al llamado de Jesucristo: "Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga".

No solo celebra esta festividad la Iglesia católica. Muchos grupos ortodoxos y protestantes celebran la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre, ya que ese día es el aniversario de la consagración de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 335.

También se dice que ese día se conmemora la recuperación de la Cruz por Heraclio en el 628 de manos de los persas, que actualmente abarca a la población iraní, que la tenían en su poder desde un tiempo después de su muerte.

En la liturgia se tiene constancia de esta celebración desde el siglo IV.

Por ello, se celebra este día como "fiesta del Señor", segunda categoría litúrgica entre las fiestas de los santos, celebrándose en todas las iglesias. Si cae en domingo, tiene preferencia ante la celebración dominical y el color litúrgico del día es el rojo.

Tradicionalmente, en esta fiesta se exponen las reliquias de la Santa Cruz, en caso de existir en el templo, u otras cruces.

Este y otros santos son celebrados durante el 14 de septiembre:

San Alberto de Castro Gualteri

San Cipriano de Cartago

San Gabriel Taurino Dufresse

San General Mártir

San Materno de Colonia

San Pedro de Bellevaux

Santa Notburga de Eben

Santa Salustia de Roma

Beato Claudio Laplace