¿Qué santo se celebra hoy, miércoles 10 de septiembre? La lista completa del santoral

Nicolás es un nombre masculino, que tiene un origen griego y significa 'pueblo victorioso'. Hoy, 64.180 hombres celebran en España su santo gracias a San Nicolás de Tolentino.

Este santo tuvo una infancia y una juventud de fervor religioso. Fue miembro de la orden de los Agustinos Ermitaños, fundada un año antes de su nacimiento y a la que accedió en 1256.

Además, fue ordenado sacerdote en 1269, en Cingoli, donde pasó a dedicar su vida al apostolado desde Tolentino. Centró su tiempo en la meditación y la oración, así como en la atención de los enfermos y necesitados.

Su vida de asceta dentro de la orden y algunas de sus costumbres personales como su renuncia a lo material, la dieta hipocalórico, la oración constante y su sueño irregular, lo acercan a la de otros místicos cristianos a los que también se atribuye contacto con la divinidad.

San Nicolás permaneció 30 años en el convento de Tolentino, dedicado a visitar a los enfermos, consolar a los afligidos y socorrer a los pobres. Asimismo, declaró que, en una ocasión, hallándose gravemente enfermo, tuvo una visión de la Virgen María, donde le dio de comer unos bocados de pan y quedó repentinamente sano.

En memoria de ello, se bendicen en el día de su festividad unos panecillos llamados "de San Nicolás". Murió el 10 de septiembre de 1305, en Tolentino.

Este y otros santos son celebrados durante el 10 de septiembre:

