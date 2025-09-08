¿Qué santo se celebra hoy, lunes 8 de septiembre? La lista completa del santoral

Natividad, nombre de origen latino cuyo significado es 'nacimiento'. Actualmente, en España, 26.563 mujeres y 56 hombres celebran su santo gracias a Natividad de Nuestra Señora.

Las referencias más antiguas sobre el origen de la Virgen María se encuentran en los evangelios apócrifos. El Nuevo Testamento no especifica nada de la fecha ni del lugar de este suceso. Tampoco de quiénes eran sus padres, ni de cómo se produjo su nacimiento.

Los padres de María se llamaban Joaquín y Ana, según el Protoevangelio de Santiago, escrito en el siglo II. Ana era estéril y Joaquín, afligido por el rechazo social al no tener descendencia, se retira al desierto, donde ayuna 40 días. La madre rezaba todos los días a Dios lamentándose de su infertilidad, pero días después, un ángel se presenta ante ella y le dice que concebirá y dará a luz. Acto seguido, el ángel le comunica la noticia a Joaquín y el nacimiento de María se presenta como milagroso. Relatos análogos se encuentran en el Evangelio de la Natividad de María, en el pseudo-Mateo, y en el Evangelio armenio de la infancia.

Esta fiesta, como la de la Asunción, tiene su origen en Jerusalén. Comenzó en el siglo V como la fiesta de la basílica "Sanctae Mariae ubio nata est", emplazada en el supuesto lugar donde nació María, actualmente la basílica de Santa Ana. La iglesia original se construyó sobre un lugar al lado de la piscina probática donde una tradición bizantina afirmaba que estaba la casa donde nació la Virgen.

La fiesta de la consagración de esta iglesia fue el 8 de septiembre. En el siglo VII, la fiesta se celebraba por los bizantinos y en Roma como la fiesta del nacimiento de la Bienaventurada Virgen María y celebrada desde el papado de Sergio I. En el 722 el papa Gregorio II instituyó la vigilia de la Natividad de nuestra Señora. En 1243, Inocencio IV instituyó la octava. La fiesta también se celebra por los cristianos sirios el 8 de septiembre y por la mayoría de las comunidades anglicanas. Los cristianos coptos la celebran el 1 Bashans (esto es, el 9 de mayo).

La Iglesia católica tan sólo acepta la celebración del nacimiento de Cristo (25 de diciembre), el Bautista (24 de junio) y la Virgen María.

Este y otros santos son celebrados durante el 8 de septiembre:

