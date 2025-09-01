¿Qué santo se celebra hoy, lunes 1 de septiembre? La lista completa del santoral
Josué es un nombre masculino de origen hebreo cuyo significado es 'salvación'. Hoy, en España, 8.162 hombres celebran su santo gracias a San Josué.
Muerto Moisés, Josué es el capitán que introducirá a su gente en la Tierra Prometida. Ya era la hora de poseer la tierra que Dios prometió a los israelitas al sacarlos de Egipto. Han pasado cuarenta años. Es un pueblo joven el que está en las proximidades de Caná. Son los hijos de los que Yavé sacó con mano poderosa. Se han curtido en el desierto inhóspito donde han vivido del mimo de Dios y presenciando a diario sus grandezas. Tienen esculpida en su alma la idea de que sólo en la fidelidad a la alianza tienen garantía de la protección de Dios.
Josué es un varón pletórico de fe y casto, joven y fuerte, que mantiene la seguridad de que será Dios quien vencerá a los poderosos habitantes de la tierra que se les da en posesión. Tienen que peleara, pero sólo Dios les dará la victoria.
Jericó es la plaza fuerte que les abrirá las puertas a la conquista. Posee murallas duras y sus habitantes están aprestados a defenderla. Es Dios quien habla ahora con Josué, como antes lo hiciera con Moisés, dándole instrucciones para la empresa. No se le pedirá pasividad, sino una disposición absoluta al misterio. La táctica guerrera sugerida es la más impensada y la menos descrita en las praxis de la guerra: hay que dar vueltas a la ciudad, cantando y tocando las trompetas. Así se caerán las potentes murallas de defensa.
Este y otros santos son celebrados durante el 1 de septiembre:
Santa Abigail Matriarca
San Arturo de Irlanda
San Constancio de Aquino
San Egidio o Gil
San Gil de Casaio
San Leto Cartaginense
San Lupo de Sens
San Prisco de Capua
San Sixto
San Terenciano de Todi
Santa Verena
San Vicente Cartaginense
San Vicente de Dax
San Victorio de Le Mans
Beato Alfonso Sebastiá Viñals
Beato Cristino Roca Huguet y compañeros
Beata Juana Soderini
Beata Juliana de Collalto