¿Qué santo se celebra hoy, jueves 28 de agosto? La lista completa del santoral

Agustín es un nombre masculino. Su origen es latino y significa 'el venerado'. Hoy, 57.097 hombres en España celebran su santo gracias a San Agustín de Hipona.

Nació el 13 de noviembre del año 354, en la antigua ciudad norteafricana de Tagaste, actualmente la localidad argelina Souk Ahras, situada entonces en Numidia, una de las provincias del Imperio romano.

Es hijo de Patricio y Mónica. Ella es puesta por la Iglesia como ejemplo de mujer cristiana, de piedad y bondad probadas, madre abnegada y preocupada siempre por el bienestar de su familia, aun bajo las circunstancias más adversas.

Empezó a asistir como catecúmeno en Milán, donde se acabó por convertir al cristianismo, a las celebraciones litúrgicas del obispo Ambrosio, quedando admirado de sus prédicas y su corazón.

Ambrosio de Milán fue quien le hizo conocer los escritos de Plotino y las epístolas de Pablo de Tarso, por los que se convirtió al cristianismo.

Fue entonces cuando decidió romper definitivamente con el maniqueísmo.

Esta noticia llenó de gozo a su madre, que había viajado a Italia para estar con su hijo, y que se encargó de buscarle un matrimonio acorde con su estado social.

Mónica le dirigió hacia el bautismo, pero Agustín en vez de optar por casarse con la mujer que Mónica le había buscado, decidió vivir en ascesis.

Esta decisión la tomó después de haber conocido los escritos neoplatónicos, gracias al sacerdote Simpliciano y al filósofo Mario Victorino. Los platónicos le ayudaron a resolver el problema del materialismo y el del mal.

Agustín murió en Hipona, el 28 de agosto de 430 durante el sitio al que los vándalos de Genserico sometieron la ciudad durante la invasión de la provincia romana de África.

Su cuerpo, en fecha incierta, fue trasladado a Cerdeña y, hacia 725, al lugar donde reposa hoy: Pavía, en la basílica de San Pietro in Ciel d'Oro.

Este y otros santos son celebrados durante el 28 de agosto:

