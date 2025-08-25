¿Qué santo se celebra hoy, lunes 25 de agosto? La lista completa del santoral

Ginés, nombre masculino de origen griego, cuyo significado es 'origen' o 'nacimiento'. Actualmente, en España, 10.141 hombres celebran su santo gracias a San Ginés de Arlés.

Algunas fuentes de la época cuentan que Ginés fue notario militar o taquígrafo de los archivos judiciales, bajo los emperadores Maximiano y Diocleciano. Su fiesta se celebra el 25 de agosto y la dedicación de su basílica en Arlés en el 16 de octubre. Se le honra como patrono de los notarios, escribanos y secretarios.

Aunque aún era solo catecúmeno, se negó a transcribir el edicto de persecución de Diocleciano, por lo que murió decapitado en Trinquetaille, al pie de una morera. La afluencia de peregrinos al lugar que arrancaban hojas y ramas, destruyó la morera, de modo que en su lugar se colocó una columna de mármol (en Francia se le denomina también "San Ginés de la Columna"). Allí mismo fue donde se construyó la primera iglesia dedicada a él en la ciudad. Este oratorio aún existe, pero dentro de una casa de campo privada y está catalogado como monumento histórico desde el 14 de junio de 1934. Otras iglesias de Arlés fueron dedicadas a San Ginés: una en el centro de la Arena (ya no existe), otra en Alyscamps, hoy llamada de San Honorato, y otra es la actual iglesia Primada de San Trófimo.

Su veneración debe ser muy antigua, y su nombre se halla ya en el Martyrologium Hieronymianum. Una iglesia y un altar dedicados a él eran ya populares en el siglo IV. Una Vita del siglo V en forma de sermón (Sermo de vita Genesii) es atribuida a San Hilario de Arlés; en contra de lo común en el género hagiográfico posterior, minimiza lo milagroso.

