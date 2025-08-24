¿Qué santo se celebra hoy, domingo 24 de agosto? La lista completa del santoral
Bartolomé, también llamado Natanael, fue uno de los Apóstoles de Jesús. Su nombre procede del patronímico arameo bar-Tôlmay, "hijo de Tôlmay" o "hijo de Ptolomeo".
¿Qué santo se celebra hoy? La lista completa del santoral, día a día
Bartolomé es un nombre masculino de origen hebreo, cuyo significado es 'hijo de Tolomeo'. Hoy, en España, 14.058 hombres celebran su santo gracias a San Bartolomé.
Según cuenta el Evangelio de Juan, Natanael fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el Mar de Tiberiades después de su resurrección (Juan 21:2). A él lo había llamado Jesús por mediación de Felipe (Juan 1:45). Juan es el único evangelista que menciona a Natanael, y como en las listas de los evangelios sinópticos el nombre de Felipe es seguido por el de Bartolomé, la tradición asimiló a Bartolomé y a Natanael como uno solo.
Siguiendo a los Hechos de los Apóstoles, Bartolomé fue uno de los Doce, según (Mateo 10:3), (Marcos 3:18), (Lucas 6:14). Fue también testigo de la ascensión de Jesús (Hechos 1:13).
Por otro lado, según una tradición recogida por Eusebio de Cesarea, Bartolomé marchó a predicar el evangelio a la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo. La tradición armenia le atribuye también la predicación del cristianismo en el país caucásico, junto a San Judas Tadeo. Ambos son considerados santos patrones de la Iglesia apostólica armenia puesto que fueron los primeros en fundar el cristianismo en Armenia.
Este y otros santos son celebrados durante el 24 de agosto:
San Audeno de Rouen
Santa Emilia de Vialar
San Jorge Limniota
Santa Juana Antida Thouret
San Tación de Claudiópolis
Beato Andrés Fardeau
Beato Maximiano Binkiewicz