¿Qué santo se celebra hoy, martes 19 de agosto? La lista completa del santoral

Juan, nombre masculino de origen hebreo, cuyo significado es 'el fiel a Dios'. Actualmente, 305.208 hombres y 185 mujeres celebran su santo gracias a San Juan Eudes.

Tal y como conocemos sobre su historia, después de sus estudios de secundaria y teológicos en el Colegio Jesuita de Caen, San Juan entró en 1623 en la reciente Congregación del Oratorio de Francia, en París donde fue acogido por su fundador, el cardenal Pierre de Bérulle. Ordenado sacerdote, regresa a su Normandía natal para reunir misiones conocidas. Es la época donde, en conformidad con el Concilio de Trento la Iglesia comienza a crear seminarios.

Tiempo más tarde, en 1641, funda en Caen una orden, la Orden de Nuestra Señora de la Caridad, destinada a acoger prostitutas en albergues o refugios expandidos por todo el mundo.

Crea una sociedad de sacerdotes consagrados a la formación de seminaristas y de predicaciones populares: La Congregación de Jesús y María llamados familiarmente padres eudistas. San Juan Eudes, iniciador del culto litúrgico de los Corazones de Jesús y de María, es uno de los grandes maestros de la escuela francesa de espiritualidad del siglo XVII, le debemos un conjunto de obras de las cuales, varias continúan siendo editadas.

En el siglo XVIII, los Eudistas combatieron el jansenismo. Su orden es cancelada en tiempos de la Revolución Francesa, pero reconstituida en 1826. La casa madre está en Roma. Los Eudistas están presentes en Europa, América, África y Asia (Filipinas).

Después de fallecer, el cuerpo de San Juan Eudes fue enterrado en la iglesia de los Santísimos Corazones de Jesús y María del seminario de los Eudistas en Caen, Francia. En 1810, sus restos fueron transferidos a la iglesia de Notre-Dame-de-la-Gloriette ahí mismo en Caen y después del 6 de marzo de 1884, se encuentran en la cripta bajo el crucero sur de esta antigua iglesia jesuita.

