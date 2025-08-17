¿Qué santo se celebra hoy, domingo 17 de agosto? La lista completa del santoral

Eusebio, nombre masculino de origen griego. Responde al significado de 'piadoso'. Actualmente, 10.999 hombres en España celebran su santo gracias a San Eusebio papa.

Tal y como conocemos sobre su historia, San Eusebio fue sucesor del Papa San Marcelo I. Lo cierto es que su pontificado fue de corta duración, dándose en el año 309 o 310.

Cuentan los textos que, a lo largo de su vida, San Eusebio papa tuvo que enfrentarse al problema de los lapso, aquellos cristianos que por la persecución habían abandonado la fe y ahora querían regresar. Los esfuerzos del papa por abrir las puertas de la iglesia de nuevo a los que habían salido, encontraron una fuerte oposición en Heraclio. La lucha entre ambos fue intensa. Tanto que el propio emperador Majencio desterró a ambos.

Eusebio falleció en Sicilia poco tiempo después del destierro y está enterrado en la catacumbas de Calixto I en Roma. Curiosamente, su festividad se celebra el 26 de septiembre.

Este y otros santos son celebrados durante el 17 de agosto:

San Mirón de Cizico

Beato Alberto de Siena

Beato Natal Hilario Le Conte

Beato Nicolás Politi

San Eusebio papa

Santa Clara de la Cruz

San Elías el Joven

San Ierón de Frisia

Santa Juana Delanoue

San Mamante de Cesárea