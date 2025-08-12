¿Qué santo se celebra hoy, martes 12 de agosto? La lista completa del santoral
Santa Hilaria de Augsburgo, mártir cristiana que habitaba en Augsburgo.
¿Qué santo se celebra hoy? La lista completa del santoral, día a día
Hilaria, nombre femenino de origen latino, cuyo significado es 'alegre, agradable'. Actualmente, en España, 1.374 mujeres celebran su santo gracias a Santa Hilaria.
Tal y como se conoce sobre su historia, los padres de Hilaria llegaron procedentes de Chipre a Augsburgo y allí comenzaron en la adoración de la diosa Venus. Hilaria se convirtió en hierodula y entregó a su hija Afra desde pequeña como hierodula al servicio de la diosa.
En la persecución a Diocleciano, Narciso, obispo de Gerunda en España, se refugió en Augsburgo y encontró cobijo en el hogar de Afra. En la casa de la misma, el obispo Narciso y el diácono Félix, fueron agasajados con la mejor hospitalidad; al verlos partir el pan en la cena, se sintió inspirada por aquella nueva fe y quiso ser instruida y bautizada en ella. El obispo la bautizó tras instruirla y luego a su madre junto a sus tres doncellas, Digna, Eunomia y Eutropia. Narciso ordenó presbítero al hermano de Hilaria llamado Dionisio. Luego, los ayudó a escapar y ponerse a salvo. Afra fue detenida y quemada en vida por su fe.
Hilaria y sus tres doncellas recogieron los huesos calcinados de Afra y les dieron cristiana sepultura. Cuando las cuatro mujeres oraban en el oratorio construido sobre la tumba de Afra, fueron capturadas por los paganos y quemadas vivas por su fe.
Este y otros santos son celebrados durante el 12 de agosto:
San Aniceto de Nicomedia
San Focio de Nicomedia
San Graciliano de Faleria
San Porcaro y compañeros
Santa Digna de Augsburgo
Santa Eunomia de Augsburgo
San Euplo de Catania
Santa Euprepia de Augsburgo
Santa Felicísima de Faleria
Beato Antonio Perulles Estívill
Beato Carlos Leisner