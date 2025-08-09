¿Qué santo se celebra hoy, sábado 9 de agosto? La lista completa del santoral

Edith es un nombre femenino de origen alemán, cuyo significado es 'riqueza' o 'combate'. Hoy, 1.672 mujeres en España celebran su santo gracias a Santa Edith Stein.

Estudiante de filosofía, nació en el seno de una familia judía y pasó por una etapa de ateísmo. Fue la primera mujer que presentó una tesis en esta disciplina en Alemania y continuó su carrera a la vez que trabajaba como colaboradora del filósofo alemán Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. Una larga evolución intelectual y espiritual la condujo al catolicismo, al que se convirtió en 1921. Enseñó y dio conferencias en Alemania, desarrolló una teología de la mujer y un análisis de la filosofía de santo Tomás de Aquino y de la fenomenología.

Le prohibió la enseñanza el régimen nazi. Edith Stein decidió entrar en el Carmelo, donde se convirtió en monja bajo el nombre de hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Fue detenida por la Gestapo, deportada el 2 de agosto de 1942 e internada en el campo de exterminio de Auschwitz, en el territorio polaco ocupado, donde sería asesinada siete días más tarde.

Fue beatificada en 1987 y canonizada el 11 de octubre de 1998 por el papa Juan Pablo II, que la nombró copatrona de Europa el 1 de octubre de 1999 en la apertura del sínodo de los obispos denominado Segunda Asamblea especial para Europa, junto con Brígida de Suecia y Catalina de Siena, sumándose así a los ya declarados copatronos Benito de Nursia, Cirilo y Metodio.

Este y otros santos son celebrados durante el 9 de agosto:

San Nateo de Achad

San Fedlimino de Kilmor

San Osvaldo de Maserfield