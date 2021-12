¿Qué santo se celebra hoy, viernes 17 de diciembre? La lista completa del santoral

Lázaro, nombre masculino de origen hebreo, cuyo significado es 'el ayudado por Dios'. Actualmente en España, 4.418 hombres celebran su santo gracias a San Lázaro de Betania.

Lázaro es de la misma época que Jesús, de hecho, tanto él como sus hermanas fueron amigos cercanos. Jesucristo acudía al hogar del santo y siempre era muy bien recibido. Sin embargo, lo poco que se conoce sobre él es gracias al Evangelio. Aquí, se relata como Lázaro, tras una breve enfermedad, fallece. Su dos hermanas enviaron a un mensajero para que le diera la noticia a Jesús.

El funeral se iba a celebraba tres días después de la muerte de Lázaro. Y a él acuden gentes procedentes de todas partes, ya que era una persona muy reconocida y querida. Sin embargo, Jesús no acudió.

Al cuarto día llegó Jesús pero ya no se podía hacer nada por Lázaro. Sus hermanas le dijeron: "Oh, ¡Si hubieras estado aquí! ¡Si hubieras oído cómo te llamaba Lázaro! Sólo una palabra tenía en sus labios: ‘Jesús’. No tenía otra palabra en su boca. Te llamaba en su agonía. ¡Deseaba tanto verte! Oh Señor: sí hubieras estado aquí no se habría muerto nuestro hermano".

Jesús les responde "yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí, no morirán para siempre". Pero, al ver el dolor de las hermanas de Lázaro. Jesús se conmueve y rompe a llorar. Y de pronto dijo con voz firme: "¡Lázaro, yo te mando: sal fuera!". Lázaro, después de llevar cuatro días muerto, resucitó ante el asombro de la familia y los enterradores. Luego viviría una vida dedicada a su amigo, Jesús.

Este y otros santos son celebrados durante el 17 de diciembre:

Santa Bega

San Cristóbal de Collesano

San Esturmio

San Josep Manyanet y Vives

San Juan de Mata

San Judicael

San Modesto obispo

Santa Vivina

Santa Yolanda

