¿Qué santo se celebra hoy, jueves 2 de diciembre? La lista completa del santoral

Bibiana, nombre femenino de origen latino cuyo significado es 'vivir'. Actualmente, en España, 3.497 mujeres celebran su santo gracias a Santa Bibiana.

La historia de esta santa está envuelta en leyenda y se narra por primera vez en el Liber Pontificalis. En el capítulo dedicado a la biografía del papa Simplicio menciona que el papa "consagró una basílica dedicada a la santa mártir Bibiana, que contiene su cuerpo, cerca del Palatium Licianium".

La información histórica sobre su vida es bastante reducida. Está basada en una Passio Sanctae Bibianae no anterior al siglo VII. Bibiana nació y creció en una familia ilustre romana y cristiana durante el mandato del emperador Juliano el Apóstata, siendo gobernador un tal Aproniano. Este, después de haber hecho asesinar a los padres de Bibiana, Flaviano di Montefiascone y Dafrosa de Roma, trató de obligar a la apostasía a sus hijas privándolas de alimento para que murieran de malnutrición. Demetria murió pero Bibiana logró sobrevivir. Se enfrentó al gobernador, quien, para debilitar su resistencia la confió a una alcahueta llamada Rufina. Bibiana no sucumbió a las tentaciones de la vida mundana y se mantuvo fiel a sus creencias. Finalmente, el gobernador ordenó que Bibiana fuera atada a una columna y flagelada. Su cuerpo fue arrojado a los perros, que no lo tocaron, y finalmente fue enterrado junto a sus padres y su hermana.

Tras su muerte, se construyó la iglesia de Santa Bibiana de Roma en su honor sobre el solar donde se asentaba la casa de su padre, gracias al papa Simplicio. Dicha iglesia fue consagrada en 467 y restaurada por el papa Honorio III en 1224. En 1626, Bernini esculpió una estatua de la santa, que permanece en su iglesia.

La tradición y la iconografía representan su martirio mediante la flagelación, estando atada a una columna. Es la patrona de los bebedores y epilépticos; también es invocada contra el dolor de cabeza y convulsiones.

Este y otros santos son celebrados durante el 2 de diciembre:

