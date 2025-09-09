Horóscopo de hoy, martes 9 de septiembre: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 9 de septiembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

En este momento específicamente es favorable que llegues a acuerdos con los compañeros que has tenido actividades conjuntas y también con pareja ante los bienes compartidos.

SENTIMIENTOS: aprovecha en este día tu agradecimiento y forma cariñosa de ser ya que es necesario que lo demuestres para sentiros mejor.

ACCIÓN: tendrás una gran capacidad mental y tu ingenio será espléndido y muy creativo.

FORTUNA: al final del día podrás potenciar tu vena romántica y disfrutar de una velada con la pareja. Más información...

TAURO

Lo mejor del día serán los encuentros con las amistades de una manera clara y divertida. Tendrás la capacidad de sentirte cerca de cada uno de ellos de una manera agraciada y sencilla.

SENTIMIENTOS: es un momento ideal para mantener el equilibrio y la confianza necesaria con las amistades.

ACCIÓN: tendrás momentos en los que sentirás mucha alegría y ganas de disfrutar de la jovialidad y de momentos alegres con distintas personas de tu entorno.

FORTUNA: es un momento ideal para aclarar ciertos malentendidos que ocurrieron en el pasado con personas cercanas. Más información...

GÉMINIS

En este día podrás disfrutar de la capacidad de estar cerca de las personas afines y de aquellas con las que compartes bienes en común para llegar a consensos que os unan más.

SENTIMIENTOS: es un momento ideal para disfrutar de las personas a las que más quieres para demostrar tu cariño sincero.

ACCIÓN: es importante que llegues a acuerdos domésticos para todas las personas que mantenéis una asociación conjunta.

FORTUNA: será un día muy agraciado en el cual recibirás sorpresas inesperadas y noticias benéficas. Más información...

CÁNCER

Tendrás la capacidad de percibir de forma rápida lo que piensan los demás y ello te ayudará a conocerlos mejor. También será aconsejable la introspección para saber qué quieres tú.

SENTIMIENTOS: un momento ideal para colaborar con los demás y entre todos formar un grupo compacto.

ACCIÓN: la felicidad este día radica hoy en el ambiente agradable y en la forma de dar y recibir todos.

FORTUNA: es un momento para organizar tus ahorros y pensar para más adelante en alguna inversión. Más información...

LEO

Tu gran dinamismo y actividad te mantendrá con mucha confianza y deseos de reactivar nuevas actividades y emprendimientos con amistades cercanas y de confianza.

SENTIMIENTOS: estás ante un día muy dinámico y alegre en el cual tendrás ideas brillantes que querrás poner en marcha.

ACCIÓN: lo mejor en estos momentos es que tu energía te ayudará a mantener tu entusiasmo en todo lo que realizas.

FORTUNA: la capacidad de síntesis con más cercanía y altruismo hacia los demás será muy beneficioso para todos. Más información...

Es un día importante para coordinar las personas que mantengan acuerdos en común y que tenéis bienes compartidos para que consensuéis todos los beneficios.

SENTIMIENTOS: te sentirás bien con mucho cariño dirigido a las personas que más quieres.

ACCIÓN: hoy es un momento para cuadrar con los demás compañeros de viaje las inversiones que mecanizáis en conjunto.

FORTUNA: te sentirás que el universo te beneficia y que tienes regalos inesperados. Más información...

LIBRA

Hoy las amistades tendrán un lugar muy importante en tu vida ya que te ayudarán en todo momento a solucionar asuntos importantes de tus actividades profesionales.

SENTIMIENTOS: será un momento muy especial para mantener la cercanía y cariño a las amistades.

ACCIÓN: será un día equilibrado y a la vez intentando el relax y la plenitud en todo momento.

FORTUNA: es una jornada bastante plena y llena de sorpresas inesperadas para disfrutar. Más información...

ESCORPIO

Es el momento para que puedas preparar con algunas personas que tienen contigo bienes compartidos y mantener una reunión para llegar a consensos entre todos.

SENTIMIENTOS: lo más importante en estos momentos es que hagas uso de tu genialidad y creatividad.

ACCIÓN: la capacidad de sentirte alegre y con mucha jovialidad con los que te rodean será estupendo.

FORTUNA: lo mejor del día será preparar con cariño y tiempo una velada romántica con la pareja. Más información...

SAGITARIO

Será un día muy intenso en el que tu ingenio y tu inspiración pondrán en marcha muchos asuntos nuevos en tus actividades tanto personales como profesionales.

SENTIMIENTOS: en estos momentos sentirás una gran capacidad de genialidad y de ideas brillantes.

ACCIÓN: lo más importante será que podrás solucionar desaguisados con alguna persona que ocurrieron en otros tiempos.

FORTUNA: lo mejor de estos momentos será la alegría de vivir y la facilidad de hablar con los demás. Más información...

CAPRICORNIO

La armonía será lo principal que reine en contacto con la familia en las reuniones en las que tengáis que dialogar de asuntos importantes principalmente económicos.

SENTIMIENTOS: en este día lo importante y más sentido será la cercanía con la familia.

ACCIÓN: la capacidad de cuidar y sentir tu bienestar será muy importante para congraciarte con personas a las que quieres mucho.

FORTUNA: si tu energía es elevada ayudará mucho a las personas que te rodean y son amistades cercanas. Más información...

ACUARIO

Necesitas paciencia y calma para que los asuntos del día salgan de la forma precisa en la que los estás organizando en tu pensamiento. De esta forma será todo más sencillo.

SENTIMIENTOS: podrás organizar tus asuntos en esta jornada, será importante el orden y la calma.

ACCIÓN: será un día en el cual es afortunado que realices tratos con la familia en el plano económico.

FORTUNA: es un momento para que aprendas a repartir el tiempo de actividad y el de descanso y relax. Más información...

PISCIS

Este será un día en el que estás cerrando una etapa de tu vida y por ello es importante que dejes todo resuelto y solucionado para que no tengas que volver sobre ello, días después.

SENTIMIENTOS: es una jornada para que dejes resueltos los asuntos importantes del día.

ACCIÓN: será un día en el que estás cerrando un ciclo de tu vida y es aconsejable dejar todo zanjado.

FORTUNA: lo mejor del día es la capacidad de mantener momentos de descanso y placidez. Más información...