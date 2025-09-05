Horóscopo de hoy, viernes 5 de septiembre: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 5 de septiembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

La originalidad y la creatividad serán lo mejor del día, en tus actividades y en lo que significa que es un momento en el cual la calidez y el romanticismo serán bienvenidos.

SENTIMIENTOS: Lo más importante es que tus momentos los aproveches con máxima energía y vitalidad en los nuevos emprendimientos.

ACCIÓN: podrás disfrutar de amistades cercanas y momentos divertidos con alegres conversaciones entre todos.

FORTUNA: será un día para preparar al final del día una de las debilidades románticas con la pareja. Más información...

TAURO

Tu gran percepción te ayudará a sentirte cerca de las actividades y de los motivos de los demás para comportarte de una forma u otra. Y también podrás conocerte mejor.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que tienes las ideas claras y que surgieron muchas genialidades para tus actividades.

ACCIÓN: podrás mantener la claridad mental, la simpatía y la jovialidad con las personas con las que te cruzas.

FORTUNA: necesitas mantener la cercanía con las amistades de siempre y conocer a nuevas personas que entren en tu vida. Más información...

GÉMINIS

Será una jornada en la que deberás equilibrar y mantener la serenidad en el tiempo de las actividades y en la que necesitas tiempo para descansar y para relajarte con tranquilidad.

SENTIMIENTOS: en este día podrás mantener un ritmo más sereno en el que pienses las cosas dos veces antes de realizarlas.

ACCIÓN: hoy es un día especial para ver a la familia de una forma tranquila y ordenada. Será lo más importante del día.

FORTUNA: será un día para llegar a acuerdos con la familia sobre las bases económicas y en los consensos en conjunto.Más información...

CÁNCER

Será un día para que reflexiones y que interiorices los valores principales qué tienes en estos momentos en tu vida. Tal vez sea el día ideal para crear una nueva escala de valores.

SENTIMIENTOS: es un día para cerrar muchas de las actividades que tenías comprometidas para este día.

ACCIÓN: si tienes confusión en la forma de actuar deberás regirte siempre por los principios de tu vida.

FORTUNA: conseguirás disfrutar de un día en el que brillarás por lo que los demás destacarán toda tu labor. Más información...

LEO

Es un momento en el cual necesitas mayor paz para encontrar tus cualidades y poder utilizarlas en tus actuaciones y en tus actividades personales y principalmente en las profesionales.

SENTIMIENTOS: Lo principal en estos momentos es que el ambiente sea alegre y armonioso con todos.

ACCIÓN: Será un día importante para mantener una reunión con familiares en las que llegar a acuerdos y consensos entre todos.

FORTUNA: el bienestar tanto físico como anímico te ayudará mucho a dar más de ti en tus actuaciones personales. Más información...

VIRGO

Hoy es una jornada en la que tendrás mayor serenidad y tranquilidad, y todo lo que realices lo deberías pensar dos veces y así evitarás equivocaciones de última hora.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y capacidad de perseverancia y de percepción te ayudarán en todo momento.

ACCIÓN: es el momento de clarificar y tener en cuenta por dónde empiezas los proyectos para que estos tengan sentido.

FORTUNA: la capacidad para mantener la simpatía y jovialidad con los demás te ayudará en todo lo que realices.

Más información...

LIBRA

Tu creatividad y especialmente la genialidad aumentarán de tal forma que hoy serás el centro de las reuniones en las actividades que mantienes con otras personas cercanas.

SENTIMIENTOS: tendrás un día muy efectivo, ya que tu genialidad e ideas brillantes te ayudarán en todo momento.

ACCIÓN: mostrarás mayor soltura y te encantará hablar en público para disfrutar de encuentros joviales.

FORTUNA: aprovecha este día de hoy para adelantar en tus actividades con los talentos que últimamente has descubierto. Más información...

ESCORPIO

Necesitas mantener una mayor calma y tomarte descansos de vez en cuando en tus actividades para que sean más productivas y así puedas tener ideas brillantes y luminosas.

SENTIMIENTOS: es un momento en el cual hoy podrás emprender nuevas acciones con calma y serenidad.

ACCIÓN: lo principal en estos momentos será que te unas a las personas o las que mejor te llevas para organizar todo junto

FORTUNA: será un día distinto en el que te sentirás con mucho ánimo hoy tendrás ideas estupendas.

Más información...

SAGITARIO

Es un día para ser amable y condescendiente. Será un momento especial para que el ambiente que te rodea en cualquier sitio que estés sea agradable, equilibrado y armonioso.

SENTIMIENTOS: es un día en el que es imprescindible que llegues a acuerdos con las personas con las que compartes bienes y asociaciones conjuntas.

ACCIÓN: la armonía en estos momentos es principal, tanto contigo como con las personas con las que intercambias ideas.

FORTUNA: también será un día para valorar los acuerdos y de qué forma puedes invertir con atención y cuidado. Más información...

CAPRICORNIO

Será un día especial para que te dejes llevar por tu percepción que te servirá de gran complemento para tener que pensar dos veces antes de hablar.

SENTIMIENTOS: estás en un momento mágico en el cual tendrás la ayuda de tu percepción que te servirá de guía en cualquier momento en el que tengas dudas.

ACCIÓN: la colaboración en cualquier proyecto propio o de otras personas se ampliará con las ideas de todos.

FORTUNA: es un punto especial para colaborar y sentiros con mayor unión en todo lo que realices en este día. Más información...

ACUARIO

Tendrás mayor percepción que te ayudará hoy en todo momento a disfrutar de lleno en las acciones de este día. Por lo tanto, cualquier ayuda te vendrá muy bien.

SENTIMIENTOS: tendrás que terminar todos los asuntos qué tienes hoy entre manos y acelerar la forma de concluirlos.

ACCIÓN: una vez que termines te sentirás a gusto porque los demás se darán cuenta de tu gran trabajo.

FORTUNA: la tranquilidad será lo principal del día y que estás terminando un ciclo y podrás relajarte. Más información...

PISCIS

Será un día muy divertido para disfrutar de una reunión alegre con amistades fieles hoy y cercanas. A última hora podrás tener una velada romántica con la pareja.

SENTIMIENTOS: será un momento para vigilar tus relaciones y preparar un día ideal con la pareja.

ACCIÓN: es un momento especial para divertirte con amistades afines a las que te une la confianza.

FORTUNA: la capacidad de llevar a la vez muchas cosas interesantes será esencial para ti en este día. Más información...