Horóscopo de septiembre de 2025: predicciones de trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos

Repasamos la suerte, el trabajo, la salud y lo que te deparará este mes. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Septiembre es un mes que está indicado para los colores Dorado, para atraer la buena suerte y también el Amarillo y el Verde.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrás que leer tu signo Solar, también tendrás que leer el signo que ocupan la Luna y el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías de leer tanto Leo, como Sagitario, y también Escorpio.

Tendrás que ccombinar las fechas para ver si son compatibles los buenos aspectos con las demás áreas de la vida, y entonces lo sentirás en mayor o en menor grado.

Tendrás que estar pendiente ya que lo principal en estos momentos es que colabores con los demás y que aprovecer tu sencillez, claridad y solidaridad en todo momento, especialmente con las personas cercanas y con la pareja.

Es un tiempo para ocuparte de ser una persona con gran simpatía y contribuir al bien de los demás.

Predicciones para cada signo:

Aries: este es un mes en el cual notarás una gran energía y dinamismo que te ayudará a organizar tus nuevos proyectos de una forma dinámica y especial. Seguir leyendo...

Tauro: será un mes en el cual tu principal ocupación estará relacionada con el acercamiento a la familia para llegar a consensos. Seguir leyendo...

Géminis: será un mes en el cual Es importante que te preocupes de dar tu cariño desde mí y de comprometerte a ayudarles cuando lo necesitan. Seguir leyendo...

Cáncer: en este mes tendrás Unidad de colaborar con los demás y mantenerte cerca de las personas que más te necesitan. Seguir leyendo...

Leo: en este mes será muy dinámico y tendrás muchas ideas nuevas que serán creativas para tus nuevos inicios. Seguir leyendo...

Virgo:es un momento ideal para recibir y ofrecer el cariño que necesitan los seres queridos y personas cercanas. Seguir leyendo...

Libra: es una época para que estés pendiente del cariño que das y ofreces a los demás. Seguir leyendo...

Escorpio: será un mes para disfrutar del amor y de la compañía de la persona que más quieres. Seguir leyendo...

Sagitario: será un mes en el cual deberías de seguir tus corazonadas en los momentos oportunos en los que necesites ayuda de algún tipo. Seguir leyendo...

Capricornio: durante este mes lo principal será mantener el buen ambiente en los lugares que frecuentes. Seguir leyendo...

Acuario: este mes será muy especial tendrás un mes muy movidito en el cual los planes serán muy activos. Seguir leyendo...

Piscis: será un momento en el que podrás terminar los asuntos que aún están inacabados y es importante cerrarlos. Seguir leyendo...