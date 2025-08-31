Horóscopo de septiembre 2025 Géminis: predicciones de trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos

Repasamos la suerte que te deparará este año nuevo. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos cada semana.

MENSAJE ESPECIAL: tendrás que reunirte con las personas con las que no tienes bienes y recursos compartidos para llegar a consensos entre todos.

PROFESIÓN: en esta área es el momento en que puedes lograr las ambiciones prácticas y sostenibles. Por ello hoy te interesarás en asuntos como el empleo, mejorar tus habilidades. El Eclipse del 21 te ofrecerá la oportunidad de reinventarte y también tu estilo de vida.

ECONOMÍA: será un momento de gestión prudente de ingresos, atención al gasto del 7 al 14. Revisa inversiones o sistemas monetarios. Realinear los recursos con valores y ética es fundamental.

AMOR: momento especial para relaciones platónicas en la primera quincena. Llena de energía para establecer contactos con personas de ideas afines. El 7 ocurrirá un despertar espiritual en la relación. El día 22 atención a una fusión íntima.

SALUD: te sentirás con mayor facilidad para estar en un ritmo productivo y que te ayude el ejercicio y la nutrición tanto en el plano físico Hoy con terapia podrás deshacer ciertos bloqueos.

VIAJES: notarás que no te interesan tanto los viajes internacionales o las aventuras en septiembre. Los viajes por carretera sí atraerán la curiosidad para los estudios culturales.

FORTUNA: estarán favorecidos los siguientes días en general, especialmente: los días: 2, 7, 14, 19, 21.

