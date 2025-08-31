Horóscopo de septiembre 2025 Acuario: predicciones de trabajo, dinero, amor, salud y mejores momentos

Repasamos la suerte que te deparará este mes. EL ESPAÑOL te ofrece el horóscopo de todos los signos cada semana.

MENSAJE ESPECIAL: la genialidad y las ideas creativas ayudarán mucho en estos momentos.

PROFESIÓN: en esta área el trabajo, las metas y la responsabilidad ayudarán en el compromiso de los proyectos. Enfrentarás diferentes desafíos y el día 7, tendrás recursos de talentos en la situación financiera. Buscas ascenso.

ECONOMÍA: estarán para aclarar los objetivos y prioridades financieras. El día 7 estará en relación con las finanzas. Es el momento de liberar la mentalidad de carencia o escasez.

En cambio, serán días para mantener la atención por si aparecen problemas y que serán los siguientes:

Por ello mira la combinación de fechas, ya que pueden ser favorables para unas áreas, pero si no los son para todas, tal vez surjan asuntos que hay que resolver.

AMOR: es una temporada en la cual habrá una intimidad profunda. Es necesario adoptar un enfoque maduro y ser responsable en las relaciones. Hay que valorar la necesidad con confianza. Existirá un nuevo comienzo en las relaciones íntimas.

SALUD: tendrás que mantener el cuidado personal y el trabajo interior. Concentración en la vitalidad y autodominio a largo plazo. Es el tiempo de aclarar los límites y objetivos personales. Disfrutas de un spa, masaje y crecimiento espiritual.

VIAJES: viaje internacional. Aclarar propósito y las aspiraciones superiores. Manifestar sueños. Invertir en talleres de retiro transformadores. El día 21 sucederá una transformación y renacimiento.

DÍAS AFORTUNADOS: en las áreas de la buena suerte que serán prósperos los días: Así que presta atención a ello: los días: 1, 3, 7, 18, y 21.

Personalidades españolas que son Acuario: