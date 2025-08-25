Horóscopo de hoy, lunes 25 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 25 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Estás ante un día bastante especial, diferente y en el cual es importante que disfrutes de la compañía y de las ideas originales. Las conversaciones serán distendidas.

SENTIMIENTOS: lo más importante es que hoy tu gran experiencia y percepción te ayudarán en cada momento del día. Así que confía.

ACCIÓN: podrás disfrutar de grandes ideas y creaciones artísticas fuera de lo normal.

FORTUNA: será un día para dedicarte a apuntar tus ideas y que después plasmarás en tus escritos o conversaciones.

TAURO

Es un día ideal para disfrutar de un día festivo con amistades de confianza. Y además podrás mantener planes de noche con la pareja para tener una velada romántica.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que el día te alegrará y te sacará de la rutina; lo que ayudará a disfrutar con los demás.

ACCIÓN: podrás mantener una velada idílica y romántica; si no tienes pareja, tal vez conozcas a alguien muy interesante.

FORTUNA: necesitas mantener los pensamientos e ideas activos para disfrutar de tu ingenio.

GÉMINIS

Lo más indicado en este día será que te ocupes de asuntos familiares y de sentir mayor unión y un ambiente equilibrado entre todos, lo que redundará en vuestra satisfacción y beneficio.

SENTIMIENTOS: en este día es beneficioso que te sientas con mayor unión a las personas cercanas y que llegues a acuerdos positivos en un ambiente idílico.

ACCIÓN: hoy es un momento para vigilar la salud y el bienestar de tus emociones para sentirte mejor que nunca.

FORTUNA: será un día muy especial y a la vez muy satisfactorio ya que tendrás sorpresas inesperadas.

CÁNCER

Será un día muy importante, ya que estás finalizando una etapa brillante y tendrás la felicidad de que sea reconocida, por lo que sentirás la satisfacción del reconocimiento.

SENTIMIENTOS: es un día muy importante para terminar muchos asuntos pendientes que te ayudarán a sentirte con menos carga y peso.

ACCIÓN: si tienes asuntos que necesitan ser zanjados, es el mejor momento, ya que estás cerrando una etapa.

FORTUNA: conseguirás mayor claridad y satisfacción en tu vida que te ayudara a sentirte mejor.

LEO

Lo principal en estos momentos es que puedas solucionar y organizar con los ahorros y ganancias extras una reunión con asociados para realizar alguna inversión en común.

SENTIMIENTOS: es un momento para ocuparte de temas de inversiones y ahorros con amistades y asociados con quienes los compartes.

ACCIÓN: lo mejor del día será llegar a compromisos y a pactos en un ambiente agradable y especial.

FORTUNA: será un momento para aprovechar las sorpresas inesperadas y los beneficios que vienen del universo.

VIRGO

Es una jornada especialmente indicada para mantenerte cerca de la familia y llegar a pactos consensuados con todos. Así el ambiente será más armonioso y tranquilo.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y gran jovialidad te ayudarán a sentirte más cerca de los demás.

ACCIÓN: es el momento de acordar con la familia asuntos importantes y relativos al patrimonio en común.

FORTUNA: la capacidad de mantenerte con salud y que tu bienestar alcance a las distintas áreas de tu vida, será excelente.

LIBRA

Será en estos momentos una jornada en la cual podrás organizar una reunión con amistades que serán divertidas. Y en la cual no faltarán distensión e ideas increíbles y creativas.

SENTIMIENTOS: tendrás la gran capacidad e ingenio para crear nuevas ideas y proyectos especiales.

ACCIÓN: mostrarás mayor alegría y deseos de disfrutar con personas cercanas y a la vez leales.

FORTUNA: aprovecha este día para una velada romántica con tu pareja o persona que te gusta mucho.

ESCORPIO

Aprovecha este día tan lúcido, jovial y dinámico para utilizar tu inspiración, la creatividad y el talento en tus creaciones personales de forma espectacular y única.

SENTIMIENTOS: es un momento muy rápido en el cual el tiempo te cundirá el doble y te ayudará a disfrutar del ambiente alegre.

ACCIÓN: lo principal en estos momentos será que tus ideas creativas junto a tu inspiración puedas ponerlas en marcha.

FORTUNA: será un momento en el cual el tiempo te cundirá y podrás realizar variadas actividades.

SAGITARIO

Tendrás una gran cantidad de energía y de movilidad para inspirarte y crear nuevas actividades con una gran creatividad artística según el área en la que trabajes.

SENTIMIENTOS: es un día en el cual tu dinamismo e iniciativas serán brillantes y muy especiales.

ACCIÓN: la armonía del ambiente será muy importante para llevarte bien con los asociados.

FORTUNA: también debes cuidar los momentos de descanso para equilibrarlos con los de actividades.

CAPRICORNIO

En esta jornada tendrás la fortuna de que la parsimonia y la calma te ayudarán muchísimo a crear lo que habías soñado, sin prisas y con tiempo de sobra para todo.

SENTIMIENTOS: estás en un momento en el cual la parsimonia y la tranquilidad serán muy aconsejables.

ACCIÓN: la colaboración en estos momentos con los demás asociados será muy recomendable.

FORTUNA: es un punto especial para que disfrutes de la capacidad de mejorar el ambiente y la armonía a tu alrededor.

ACUARIO

Es un momento para destacar y disfrutar de tu talento perceptivo para llegar mejor a las personas con las que te encuentras o trabajas. Esto te ayudará a llevar mejor tus asuntos.

SENTIMIENTOS: tendrás que utilizar con seguridad tu percepción ya que ayudará a saber cómo actuar en cada momento.

ACCIÓN: una vez que termines lo principal del día es aconsejable el silencio para conocerte mejor.

FORTUNA: la tranquilidad será lo mejor del día y podrás recuperar mucha energía que has puesto estos días en todos los asuntos.

PISCIS

Es un momento especial para mantener la claridad y el altruismo con personas cercanas a las que quieres. Es aconsejable terminar tus asuntos para quitarte cargas de encima.

SENTIMIENTOS: será un momento especial para reflexionar y dar valor a lo que es realmente importante.

ACCIÓN: la capacidad de crear tu nuevo sistema de valores será muy aconsejable.

FORTUNA: la capacidad de conocerte a través del silencio y la relajación serán tu mejor recompensa.