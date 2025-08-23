Horóscopo de hoy, sábado 23 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 23 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo solar, también deberías leer el signo que ocupan la Luna, el ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Tendrás mucha actividad y dinamismo que te ayudará a realizar varias actividades de forma rápida y excelente. Adelantarás muchas actividades y disfrutarás de ello.

SENTIMIENTOS: lo más importante Será tu dinámica de iniciativas y de nuevos proyectos en tu vida.

ACCIÓN: podrás disfrutar de una gran energía que te ha ayudado a potenciar tus actividades profesionales.

FORTUNA: será un día para plantearte nuevos comienzos mantener tu energía vital y saludable al cien por cien. Más información...

TAURO

Tendrás un día muy movido y a la vez podrás activar con brío los múltiples proyectos y actividades con mucha dinámica y bastante compromiso en el tiempo que les dedicas.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que estás inmerso en conversaciones con muchas personas.

ACCIÓN: podrás mantener un pensamiento creativo e ingenioso que te ayudará en la forma de plantear tus actividades.

FORTUNA: necesitas mantener el buen ambiente y la cercanía con las personas con las que normalmente trabajas. Más información...

GÉMINIS

Deberías mantener la calma y la parsimonia de una forma más segura y serena. De esta forma será más sencillo que tus actuaciones sean parecidas y a la vez muy dinámicas.

SENTIMIENTOS: en este día necesitas planificar todo de una forma más tranquila consensuado con las personas con las que realizas tus actividades.

ACCIÓN: hoy es un día para organizar con la familia y planificar juntos los asuntos económicos.

FORTUNA: será un día muy placentero en el cual podrás disfrutar de momento de descanso y de paz. Más información...

CÁNCER

Deberías mantener la calma y la parsimonia de una forma más segura y serena. De esta forma será más sencillo que tus actuaciones sean parecidas y a la vez muy dinámicas.

SENTIMIENTOS: es un día para que puedas reflexionar y realizar una introspección para conocerte mejor y llegar de una forma más cercana a los demás.

ACCIÓN: si tienes actividades atrasadas es muy importante que las alientes para terminarlas a tiempo.

FORTUNA: conseguirás que los tiempos de descanso y los de actividad puedan alternar. Más información...

LEO

Será un día para atender a la familia y que os ocupéis todos de que el ambiente sea armonioso y brillante para que os ayudéis y solucionéis los malentendidos del pasado.

SENTIMIENTOS: es un momento para mantener la capacidad de crear un ambiente agradable y cercano en la familia.

ACCIÓN: es también importante que puedas mantener el bienestar tanto anímico como físico.

FORTUNA: es un momento en el que la gratitud y el beneficio entre amistades y familias será muy importante. Más información...

VIRGO

Deberás llevar un día más tranquilo y relajado después de tanto movimiento que has tenido en días anteriores. Podrás disfrutar de una forma más serena y relajada.

SENTIMIENTOS: es el momento de organizar temas económicos con personas cercanas con las que mantienes tratos.

ACCIÓN: es el momento de aprovechar tus ideas geniales y creativas para proyectar tus ideas.

FORTUNA: la capacidad de mantener tu persistencia y capacidad de confianza te ayudarán en tus actividades. Más información...

LIBRA

Será un día muy divertido en el cual tus pensamientos se moverán muy rápido y tendrás poco tiempo para plasmar las ideas si es para escribirlas. Hoy, si hablas, hablarás con mucha más rapidez.

SENTIMIENTOS: tendrás la gran capacidad de crear ideas especiales y originales para tus actuaciones.

ACCIÓN: mostrarás tu ingenio y será muy efectivo en las labores importantes de este día.

FORTUNA: aprovecha este momento para conversar con amistades afines con los que disfrutes. Más información...

ESCORPIO

Tendrás mucho dinamismo y capacidad energética, lo que te dará agilidad porque tus ideas geniales puedes plasmarlas en nuevas obras de actividades diferentes y que llamarán la atención.

SENTIMIENTOS: es un momento muy dinámico y en el cual controlarás de forma más sencilla tus problemas.

ACCIÓN: lo principal en este momento es que tu vitalidad y energía las utilices en tus nuevas ideas y proyectos.

FORTUNA: será una jornada muy movida y además con momentos benéficos y con ganancias. Más información...

SAGITARIO

Es una estupenda jornada en la cual manejarás los asuntos de inversiones con otras personas para que pongáis todas vuestras ideas en la mesa y disfrutéis con ello.

SENTIMIENTOS: es un día en el que lo principal será que te ocupes de las personas queridas y de la pareja, especialmente.

ACCIÓN: la armonía y el buen ambiente tendrá lugar en esta jornada para ocuparte de tus ganancias y ahorros.

FORTUNA: también debes mantener en este día los beneficios y el reconocimiento por tu ayuda y altruismo a los demás. Más información...

CAPRICORNIO

Será una buena jornada en la cual manejarás los asuntos de inversiones con otras personas para que pongáis todas vuestras ideas y disfrutéis mucho con todo ello.

SENTIMIENTOS: estás en un momento en el cual la percepción te ayudará en momentos necesarios.

ACCIÓN: la colaboración en proyectos con otras personas serán positivos y muy beneficiosos para todos.

FORTUNA: es un punto especial en el cual te sentirás con gran fortuna y bastante plenitud y paz. Más información...

ACUARIO

Es el final de una etapa y por ello es bastante importante que dejes terminadas tus actividades y las puedas presentar con confianza, ya que brillarán ante los demás.

SENTIMIENTOS: tendrás que cerrar un ciclo y con ello los asuntos importantes que llevabas.

ACCIÓN: una vez que termines, podrás mantener nuevos proyectos y actuaciones diferentes a las actuales.

FORTUNA: la tranquilidad será muy benefactora y además te sentirás con plenitud y mucha tranquilidad. Más información...

PISCIS

Esta jornada podrás disfrutar de un día ingenioso y con grandes ideas para iniciar nuevos emprendimientos. Podrás dar un giro a tu vida, así que plantea todo con mucha calma.

SENTIMIENTOS: será un día grandioso y muy divertido con amistades y personas queridas.

ACCIÓN: podréis conversar con tus amistades y podréis distenderos y disfrutar de estar juntos.

FORTUNA: la capacidad de sentirte a gusto de tener mucha creatividad te ayudará en tus proyecciones. Más información...