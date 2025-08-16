Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 16 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Será un día muy indicado para que puedas celebrar tus actuaciones y proyectos terminados. Los demás alabarán tu creatividad y originalidad en todo lo que has realizado.

SENTIMIENTOS: lo más importante en esta jornada será la capacidad de realizar varias actividades a la vez.

ACCIÓN: podrás disfrutar un gran talento e inspiración en todo momento y lugar para tus creaciones de este día.

FORTUNA: será un día para disfrutar de conversaciones con amistades leales en las que os divirtáis y en las que haya intercambio de impresiones. Más información...

TAURO

Será un día alegre y creativo en el cual surgirán muchas ideas innovadoras para tus proyectos. La cercanía con la pareja será especial en los momentos que te dediques a preparar una jornada idílica y romántica.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que tienes deseos de aclarar ciertos malentendidos que ocurrieron ya hace tiempo con personas cercanas.

ACCIÓN: podrás mantener la capacidad de que tu talento y tu ingenio te ayude en todo momento y lugar.

FORTUNA: necesitas mantener la constancia y seguridad de que todo lo que realices en este día será radiante y amistoso. Más información...

GÉMINIS

Es un momento para que llegues a acuerdos con familiares con los que tienes bienes compartidos. Por ello es necesario que os pongáis de acuerdo en un ambiente agradable.

SENTIMIENTOS: en este día lo principal será mantener un ambiente agradable y preciso para llegar a acuerdos con personas cercanas y queridas.

ACCIÓN: hoy es un día especial para mantener tu bienestar con gran calidad de rutinas diarias y manteniendo las emociones calmadas.

FORTUNA: será un día especialmente indicado para compartir una velada mágica y romántica con la pareja. Más información...

CÁNCER

Hoy será un día muy especial en el que estás destacando en los proyectos que estás realizando. Será un fin de ciclo en el cual necesitas trabajar y solucionar todos los asuntos.

SENTIMIENTOS: es un día en el cual lo principal es que mantengas tu seguridad y la capacidad de terminar los asuntos pendientes.

ACCIÓN: estás terminando un ciclo de tu vida y lo principal será que mantengas la cercanía y la moderación con los demás.

FORTUNA: conseguirás grandes reconocimientos por la labor que estás realizando lo que te ayudará a sentirte con regocijo. Más información...

LEO

Es un momento para que puedas precisar y preparar las inversiones y finanzas que mantienes para compartir con unas cuántas personas. Es el momento de llegar a un acuerdo.

SENTIMIENTOS: es un momento ideal para disfrutar del cariño que ofreces y que te brindan los demás.

ACCIÓN: necesitas organizar una reunión con personas con las que tengas buenas perspectivas para llegar a acuerdos consensuados.

FORTUNA: Tienes que recibir beneficios inesperados y sorpresas que te alegrarán la jornada. Más información...

VIRGO

Hoy la familia ocupará un lugar muy importante en tu vida y por ello quieres crear un ambiente agradable y equilibrado a tu alrededor. Esto será lo más importante.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y amabilidad te ayudarán a alcanzar de manera agradable acuerdos armoniosos con la familia.

ACCIÓN: es el momento de vigilar las rutinas diarias lo que te hará sentirte con mayor felicidad y plenitud.

FORTUNA: la capacidad de sentir cerca a las personas queridas te ayudará a confiar en tu altruismo y abnegación. Más información...

LIBRA

Hoy será un día muy amoroso en el cual podrás conocer a una persona bastante especial en tu vida, y si acaso tienes pareja podrás organizar un día romántico.

SENTIMIENTOS: tendrás la gran oportunidad de tener un inmenso ingenio y una gran creatividad artística en este día.

ACCIÓN: mostrarás grandes aptitudes para trabajar con varias personas y que cada cual aporte su granito de arena.

FORTUNA: aprovecha este día para tener una velada especial que será idílica y romántica con la pareja. Más información...

ESCORPIO

Es un momento para relajarte y que puedas mantener el bienestar que necesitas tanto en el plano físico como en el anímico. Disfruta de este gran día que te hará la vida más fácil.

SENTIMIENTOS: es un momento en el que tendrás un gran genialidad e inspiración que te ayudará en todo momento a disfrutar de tus habilidades.

ACCIÓN: lo principal en estos momentos es la colaboración y la ayuda a las personas que siempre te han apoyado.

FORTUNA: será un día en el que recibirás todo lo que has aportado días atrás a las personas cercanas. Más información...

SAGITARIO

Tendrás mucha dinámica y motivación para organizarte hoy y también poder realizar inicios en materias diferentes a las que hasta ahora has estado realizando.

SENTIMIENTOS: es un día en el que te sentirás con gran fortaleza y deseos de comenzar nuevos inicios.

ACCIÓN: la armonía y el altruismo serán las principales ayudas que tendrás este día para relacionarte con los demás.

FORTUNA: también aprovecharás momentos entre actividades para poder descansar y relajarte. Más información...

CAPRICORNIO

Deberás de mantener mayor tranquilidad ante las alternativas que se te presentarán; ya que de esta forma será más preciso todo lo que realices en estos momentos.

SENTIMIENTOS: estás en un momento para mantener la calma y la parsimonia en cualquier actividad que realices.

ACCIÓN: la colaboración en este día con la familia será imprescindible para llegar a acuerdos entre todos

FORTUNA: es un momento especial para relajarte, en el que compartir sin presiones las expresiones buenas con las personas cercanas con las que mejor te llevas. Más información...

ACUARIO

Hoy es un día en el que estás terminando un ciclo importante de tu vida, por eso es preciso que dejes zanjados todos los asuntos para quedarte libre y sin cargas.

SENTIMIENTOS: tendrás que aumentar tu forma de cooperar con los demás para ayudarles en sus tareas.

ACCIÓN: si utilizas la intuición de forma efectiva responderás a las preguntas qué te haces continuamente.

FORTUNA: la tranquilidad será estupenda para relajarte, conseguir la plenitud y la paz que buscaba. Más información...

PISCIS

Será un día indicado para puedas solucionar situaciones que se quedaron en el aire y que ocurrieron cuando estabas a punto de resolver asuntos del pasado.

SENTIMIENTOS: será un día muy especial para que termines muchos asuntos que estaban en el aire y que es preciso concluir de una vez.

ACCIÓN: es un momento ideal para que te conozcas mejor y especialmente sepas cuáles son tus habilidades ocultas.

FORTUNA: la capacidad de mantener el equilibrio con las personas que estés, será lo mejor del día. Más información...