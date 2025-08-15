Horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 15 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio. Deberías de leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Mantén el cariño y el altruismo, en especial con las personas cercanas y queridas que tienes en tu vida. Y también es importante que cuides tu salud anímica.

SENTIMIENTOS: lo más importante será el cariño y el altruismo sincero con las personas cercanas y queridas

ACCIÓN: podrás disfrutar de una gran percepción que será de gran ayuda durante todo el día.

FORTUNA: será una jornada excelente para ayudar a las personas que más te necesitan. Más información...

TAURO

Necesitas mayor orden y una gran calma en tus actuaciones. Si piensas dos veces antes de actuar o de decidir, tendrás mayor seguridad en que vas por el buen camino.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que necesitas tener mayor parsimonia y tranquilidad en tus acciones.

ACCIÓN: podrás mantener la capacidad de realizar tratos familiares en los que haya consensos entre todos.

FORTUNA: necesitas mantener la capacidad de dividir el tiempo en actividad y descanso equilibradamente. Más información...

GÉMINIS

Podrás utilizar tu optimismo y jovialidad de una manera singular y a la vez muy activa. Mostrarás tu cariño y entusiasmo a la vez con las personas cercanas que más quieres.

SENTIMIENTOS: en este día tendrás una gran actividad y mucha confianza en todas las actuaciones que realices.

ACCIÓN: hoy es un día muy inspirador en el que tu ingenio y creatividad en cualquier plano que elijas será muy radiante.

FORTUNA: será un día para festejar con mis amistades y mostrarles el cariño que les tienes, principalmente a la pareja. Más información...

CÁNCER

Mantén la vista puesta en los ahorros y las ganancias extra, aparte del trabajo de cada día. Hoy con ello podrás realizar inversiones con amistades afines con las que te sientes a gusto.

SENTIMIENTOS: hoy tendrás que preparar los asuntos que tengas de ahorros y ganancias extra para saber cómo ajustar tus inversiones.

ACCIÓN: es muy importante que lleguéis a compartir las ideas acerca de los bienes en común por eso deberéis de consensuar todo.

FORTUNA: conseguiréis que este día sea bueno para todos y a la vez con ganancias inesperadas. Más información...

LEO

Tu ingenio será imprescindible, ya que colaborará en tus obras y en las acciones de las distintas opciones de hoy. Disfrutarás de la compañía de amistades fieles y cercanas.

SENTIMIENTOS: es un día ideal para aclarar ciertos malentendidos que surgieron en el pasado con personas cercanas.

ACCIÓN: también es un momento crucial para cuidar tu salud tanto física como en el plano emocional y anímico.

FORTUNA: podrás abrir el círculo de amistades y conocer a nuevas personas que serán muy interesantes en tu vida. Más información...

VIRGO

Hoy será un día fantástico y muy animado en el que podrías encontrarte con una persona especial que jugará un papel muy importante en tu vida. Disfruta de todo lo bueno que está llegando a tu vida.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y sentimiento de alegría en esta jornada te ayudarán a planificar toda la semana.

ACCIÓN: es el momento de que te inspires y recrees en genialidades y creaciones artísticas.

FORTUNA: la capacidad de ser una persona observadora y altruista te ayudará a qué tengas una tarde magnífica y romántica. Más información...

LIBRA

Necesitas que surja mayor calma y tener tiempo de descanso y de relax suficiente para poder organizar todo lo que tienes entre manos, ya que es diferente a lo que has hecho hasta ahora.

SENTIMIENTOS: tendrás la suficiente serenidad para mantener la calma en los momentos en los que la necesites.

ACCIÓN: mostrarás un equilibrio increíble entre tu forma de organizarte y de dejar espacio para el descanso.

FORTUNA: aprovecha este día ya que será muy activo y a la vez muy inspirador principalmente si quieres hablar o escribir. Más información...

ESCORPIO

Será un día bastante rápido en el cual disfrutarás de momentos únicos en los cuales tu genialidad y tú creatividad serán lo más importante para tu inspiración.

SENTIMIENTOS: es un momento para que uses tu percepción de una forma útil para ayudar también a los demás.

ACCIÓN: lo principal en estos momentos será que cooperes con personas cercanas que necesitan tu apoyo.

FORTUNA: será un momento en el que deberás equilibrar el tiempo de trabajo y el tiempo que debes de mantener el descanso. Más información...

SAGITARIO

Será un día especial en el que estás terminando una etapa y por ello es preciso que soluciones todos los asuntos que están pendientes para que te quedes con mayor tranquilidad y sin cargas.

SENTIMIENTOS: es un día en el que estás cerrando una etapa muy importante, y por ello es necesario que termines de solucionar ciertos asuntos.

ACCIÓN: la armonía en el entorno será muy necesaria para que todas las personas que trabajáis en conjunto tengáis beneficios en común.

FORTUNA: hoy controlaría los premios en todo momento ; si observas te darás cuenta. Más información...

CAPRICORNIO

Será un día muy rápido con mucha velocidad para que puedas realizar muchas actividades y acciones, por eso te parecerá que es un día más largo de lo normal.

SENTIMIENTOS: estás en un día muy movido en el cual tendrás que desplazarte a distintos lugares para alcanzar tratos con otras personas.

ACCIÓN: la colaboración en este momento con amistades fieles será muy importante para que cada uno ponga sus ideas.

FORTUNA: es un punto especial en el que te sentirás con mucho dinamismo y con ideas originales que podrás llevar a cabo. Más información...

ACUARIO

Tu gran fortaleza, energía motivadora y dinamismo te ayudarán a ponerte metas muy altas, ya que sabes que conseguirás contar con amistades que te ayudarán en todo momento.

SENTIMIENTOS: tendrás que disfrutar mucho de la rapidez con la que actúas y del gran dinamismo que te ayudará iniciar nuevos emprendimientos.

ACCIÓN: te darás cuenta de que es importante dividir el día en distintas partes para poder descansar de vez en cuando.

FORTUNA: la tranquilidad será una de tus máximas durante este día para no lanzarte demasiado y tener errores. Más información...

PISCIS

La familia es muy importante y por eso es preciso que llegues a acuerdos y consensos con ella. De forma que cada cual ponga su granito de arena y lleguéis a conformar algo en conjunto.

SENTIMIENTOS: será un día tranquilo con las personas cercanas y la familia.

ACCIÓN: podréis conversar y llegar a acuerdos importantes entre todos los bienes compartidos que tendréis que organizar.

FORTUNA: la capacidad de mantener la calma y la parsimonia será lo más valioso durante este día. Más información...