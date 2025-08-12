Horóscopo de hoy, martes 12 de agosto: predicciones de trabajo, dinero, amor y fortuna

Horóscopo diario de El Español. ¿Será hoy tu día de suerte?

Descubre cómo será tu día 12 de agosto según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Es importante que analices cada signo con atención, porque no solamente tendrías que leer tu signo Solar, también deberías de leer el signo que ocupan la Luna, el Ascendente, o los posibles aspectos o casas dominantes de tu carta de nacimiento.

Esto quiere decir que, si eres Leo, Ascendente Sagitario y Luna en Escorpio, deberías leer tanto Leo, como Sagitario y también Escorpio.

ARIES

Podrás dedicarte en esta jornada a poner en orden los ahorros y la economía para que puedas realizar consensos con los asociados y llegar a conclusiones justas.

SENTIMIENTOS: lo más importante en estos momentos es que cooperes con las personas con las que mantienes intereses conjuntos para que todo sea positivo.

ACCIÓN: podrás disfrutar de un día muy importante para sentirte más cerca de la pareja y de las personas queridas.

FORTUNA: será un día para recibir regalos inesperados y sorpresas que te alegrarán el día. Más información...

TAURO

Tu capacidad, movilidad y dinámica durante esta jornada te ayudará a brillar de una forma increíble y podrás iniciar nuevas creaciones con amistades de siempre.

SENTIMIENTOS: hoy notarás que dispones de mucha energía y de una gran dinámica para llevar adelante nuevos proyectos.

ACCIÓN: podrás mantener la capacidad de alinearte con razones estas e iniciar nuevas actividades originales.

FORTUNA: necesitas mantener el tiempo con un equilibrio en el cual tengas tiempo de descanso tiempo de actividad. Más información...

GÉMINIS

La clarividencia en este día te acompañará y a la vez te ayudará a ser más preciso y a disfrutar de los momentos de confianza que te va marcando a lo largo del día.

SENTIMIENTOS: este día te ayudará de una forma especial a saber en qué momento debes hablar y qué tienes que decir.

ACCIÓN: hoy es un día muy movido en el cuerpo tendrás la cercanía y la colaboración hacia los demás de una forma muy importante.

FORTUNA: será un día en el cual lo principal será que te sientas cerca de las personas que más quieres. Más información...

CÁNCER

Durante este día tendrás cierta tendencia a mostrar mucho tu cariño a los demás y en especial a las personas que más quieres. Al final del día podrás tener un romance idílico con la pareja.

SENTIMIENTOS: es un día especialmente indicado para ser una persona cariñosa mientras añade con los demás.

ACCIÓN: si tienes grandes ideas, apúntalas porque así podrás emplearlas más adelante en tus actividades.

FORTUNA: conseguirás preparar un agradable y a la vez idílico y muy romántico con la pareja. Más información...

LEO

En estos momentos sentirás que necesitas realizar cooperación ya que será muy importante para mantener la cordialidad y la cercanía con las personas con las suele realizar proyecto.

SENTIMIENTOS: es un momento para mantener el orden y la capacidad de ser práctico en todo lo que realices hoy.

ACCIÓN: es importante llegar a acuerdos familiares en los que todos consigáis estar de acuerdo.

FORTUNA: tendrás que buscar tiempo para mantener tu tranquilidad y tu relax aparte de los que dediques a tus actividades. Más información...

VIRGO

Hoy pondrás en marcha una gran colaboración con amistades cercanas con las que por lo general realizas tus habituales actividades ya que son de confianza.

SENTIMIENTOS: tu perspicacia y percepción te ayudarán de forma asombrosa y muy importante para tus actividades.

ACCIÓN: es el momento de sentirte más cerca de los demás y ayudarles de forma altruista y colaboradora en sus asuntos.

FORTUNA: la capacidad hora de mantener la amistad y las confidencias con amistades íntimas será muy importante. Más información...

LIBRA

En este día tendrás ocasiones en las que puedas organizar nuevos modos de llevar a cabo actividades animadas con amistades leales y de confianza. Será un día para divertiros.

SENTIMIENTOS: tendrás la fortaleza de organizar nuevos emprendimientos con amistades leales.

ACCIÓN: mostrarás qué tienes mucho dinamismo y motivación en las formas de realizar tus actividades.

FORTUNA: aprovecha este día hoy ya contarás con la ayuda de amistades leales que siempre te echan una mano. Más información...

ESCORPIO

Es un momento ideal para que organices tu economía y tus inversiones de una forma dinámica, alegre y controlada. Y también asegura la confianza de los asociados y las ganancias.

SENTIMIENTOS: es un momento para que realices una reunión con personas con las que no tienes bienes compartidos para llegar a acuerdos.

ACCIÓN: lo principal en esto es que seas una persona cooperativa con todos los demás.

FORTUNA: será un momento ideal para planificar nuevas actividades diferentes y novedosas. Más información...

SAGITARIO

Será un día muy familiar en el que es importante que llegues hoy a acuerdos con los demás para manteneros unidos en este día, sobre todo a los que realmente precisan de vuestra ayuda.

SENTIMIENTOS: es un día en el cual el ambiente que te rodea deberá ser amistoso y a la vez con mucha armonía.

ACCIÓN: es importante que te sientas cerca de la familia y las personas más allegadas en tu vida.

FORTUNA: también debes cuidar de tus rutinas habituales y principalmente de tu bienestar anímico. Más información...

CAPRICORNIO

En este día destacarás mucho en todos los asuntos que realices. Tendrás mucha gente a tu alrededor y te sentirás muy feliz. Lo más importante para ti es sentirte cerca de la familia.

SENTIMIENTOS: estás en un momento en el cual has puesto mucho interés y energía.

ACCIÓN: la colaboración en todos tus proyectos y la colaboración que conoces hoy serán las bases para que todo sea perfecto.

FORTUNA: es un punto especial en el que la tranquilidad a última hora del día te llenará de plenitud. Más información...

ACUARIO

Hoy es muy importante que hoy mantengas la calma y la precisión en todos los momentos en los que quieres salir a toda prisa para realizar todo sin casi pensar.

SENTIMIENTOS: tendrás que dedicar tiempo a conectar con tu interior para descubrir tus mejores cualidades.

ACCIÓN: hoy, a partir de ese momento, sentirás que todo es más sencillo al abrir una puerta a la energía del universo.

FORTUNA: la tranquilidad será perfecta, y lo mejor es que sea a última hora del día para sentir el relax y paz. Más información...

PISCIS

Será un momento ideal en el que tendrás la fortuna de que tus amistades hoy te ayudarán en los mejores momentos de ese día; y que a la vez será muy divertido y movido.

SENTIMIENTOS: será un día con mucho movimiento y con la alegría de estar cerca de tus amigos leales.

ACCIÓN: podréis conversar de forma satisfactoria con personas cercanas.

FORTUNA: la capacidad de disfrutar de la vida gran energía y motivación te ayudará a sentirte más feliz que nunca. Más información...