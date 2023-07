¿Quieres tener hijos? ¿Una relación amorosa seria? Estos son los signos del zodiaco que debes buscar

Había una canción, allá por 1977, titulada 'Love is in the air'. La cantaba John Paul Young y se hizo archifamosa. En español, comenzaba de la siguiente manera: “El amor está en el aire, donde quiera que miro a mi alrededor”. Han pasado décadas desde entonces, y los gustos musicales han cambiado. Y el amor, más que en el aire, ¿está escrito en las estrellas?

Según la aplicación de citas dua.com, y basándose en un estudio con más de medio millón de sus usuarios, hay una relación entre la hora, la fecha y el lugar de nacimiento de una persona con su vida amorosa.

Dicho de otra manera, analizó tanto los signos del zodiaco de estos usuarios como su comportamiento en sus citas amorosas. Y el resultado no deja de ser, cuando menos, sorprendente en cuanto a temas como el deseo, las preferencias de paternidad, o la compatibilidad entre unos signos del zodiaco y otros.

¿Quiénes son los más comprometidos?

En un estudio de Ipsos, llevado a cabo entre personas de la Generación Z y los Millennials, tres de cada cuatro personas están convencidas de que conocerán a sus matches en línea en la próxima década. Ahí destacan los Cáncer, el signo que otorga la máxima importancia a las relaciones familiares.

En el caso de los Géminis, su interés en la aplicación es el de completar el perfil, lo que indica un fuerte enfoque en los detalles a la hora de presentarse. Mientras que en el extremo opuesto están los Tauro, que tienen la tasa más baja de completitud del perfil, mostrando su naturaleza rebelde y autenticidad.

Los Escorpio, por su parte, demuestran que son los que se toman más en serio las relaciones. Mientras que en la esquina contraria están los Sagitario, que son más del tipo aventurero. Entre medias, los Piscis, los más amigables.

¿Cuáles quieren tener hijos?

En el caso de la maternidad-paternidad, los puestos más altos de este particular podio están la mar de reñidos entre Leo, Aries y Capricornio. Por este motivo, las personas que desean iniciar una familia se sienten particularmente atraídas por individuos nacidos bajo estos signos.

Por lo que respecta a las citas, las mujeres Virgo son la máxima atracción del zodiaco en la escena de las citas, seguida por las Leo y las Cáncer. En el plano masculino, quienes más encanto natural tienen con las mujeres son los Virgo, Libra o Escorpio.

Por el contrario, aunque Piscis puede haber ocupado el último lugar en términos de recibir 'me gusta' en ambos géneros, es importante destacar que los individuos pertenecientes al grupo de edad de 45-54 años de este signo fueron el grupo de edad más deseado.

¿Quién gana la batalla de los ‘matche’?

Si dos usuarios de dua.com se gustan mutuamente, se forma un matche. Un primer paso para que interactúen y se conozcan mejor. Es Virgo quien tiene mayor cantidad de matches, seguido por Sagitario y Libra.

Por el contrario, Cáncer, Acuario y Piscis tienen menos matches. Esto podría deberse a sus niveles más bajos de actividad: como dan menos 'me gusta', reciben menos matches. Al observar las combinaciones generales de matches, Escorpio y Cáncer son la match ideal. De manera sorprendente, la match menos compatible es Sagitario y Tauro.

No obstante, a veces las matches no funcionan y los usuarios terminan arrepintiéndose de ellas. Por ejemplo, las mujeres Libra fueron bastante selectivas: más de la mitad de sus matches terminaron siendo eliminadas. Una situación que se repite en los hombres Piscis, que tuvieron la tasa de arrepentimiento más alta.

¿Cuáles son los más extrovertidos?

Las mujeres Aries ocupan lo más alto del podio al enviar la mayoría de los mensajes dentro de la aplicación. Una forma de demostrar su naturaleza audaz. En la vertiente masculina, los Escorpio destacan como los conversadores más activos entre todos los signos del zodiaco.

Por último, las Piscis femeninas surgieron como el signo menos interactivo hacia los hombres. Es así por sus tendencias reservadas e introvertidas. Por parte de los hombres, Cáncer mostró rasgos similares hacia las mujeres, alineándose con su inherente timidez.

