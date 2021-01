Horóscopo numerológico de hoy, lunes 1 de febrero: predicciones de energías y cambios vitales

¿Debo centrarme hoy en fortalecer alguna de mis relaciones? ¿Cómo me afectarán las energías de cara a los cambios en mi vida? ¿Qué me deparará el amor, el trabajo o el aspecto económico durante este día? Descubre cómo será tu día, según tu numerología, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultar el horóscopo tradicional en EL ESPAÑOL.

La numerología, de hecho, viene de una tradición antiquísima que nos ayuda a establecer una relación entre los números —de ahí su nombre—, los seres vivos, las fuerzas físicas, espirituales y, cómo no, las personas. Por ello, es posible vaticinar, mediante el vínculo entre los signos zodiacales y las predicciones numerológicas, qué energías son las que estarán más presentes en tu día o qué aspectos vitales debes cuidar más.

Hoy es un día para comenzar nuevas acciones ya que estás entrando en un ciclo diferente de tu vida. Y además deberás hacerlo de una manera útil y altruista para ayudar a los demás. Especialmente a la pareja y a las mujeres de tu alrededor. Notarás que todo se agiliza y que puedes comunicar con más personas, ya sea de un modo u otro. Deberás tener cuidado con utilizar palabras altisonantes. Y también conduce con mucha atención.

Los colores que componen este día serán el Naranja, Amarillo, Rojo, Azul índigo y Rosa.

Y esto moverá las energías, de Tierra, de Aire, y las de Agua y Fuego. Lo que significa que afectará a todos los signos de: Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Acuario, Libra, y a Piscis, Escorpio y Cáncer, Aries, Sagitario y Leo. Ya tengan el sol, la luna, el ascendente o el medio cielo, o algún planeta importante, y/o algún aspecto dominante.

Para armonizar este día y tener más suerte deberás utilizar los colores, Azul índigo y Rosa. o una combinación de algunos y/o de los dos.

MENSAJE: Es el momento de ocuparte de asuntos financieros y de inversiones inmobiliarias o bancarias.

ATENCIÓN: Es un día para ser una persona agradable y que mantenga unida a la familia. Así los encuentros serán más armónicos.

Numerología por signos de hoy

ARIES: Es un día para ocuparte de asuntos relacionados con la salud y con la economía. Y, además, deberás seguir tu intuición y favorecer a personas que necesitan de tu ayuda; especialmente la pareja, algún asociado, o mujeres de tu entorno. Podrás iniciar nuevas acciones.

TAURO: Es un día para Lograr el equilibrio y la armonía en el hogar, y poder tratar con ellos asuntos importantes, que os conciernen a todos. Intenta mantener hábitos saludables y evitar gastos innecesarios.

GÉMINIS: Deberás resolver algún asunto pendiente que lleva tiempo esperando. tendrás tendencias místicas y también talento para escribir. Habrá algunos temas que se moverán muy rápidamente en tu vida y eso será una alegría.

CÁNCER: Estás iniciando un ciclo en el cual podrás retomar tu vida y comenzar alguna actividad diferente. también notarás recibes sorpresa y alegrías, gracias a tu labor benéfica en otras épocas.

LEO: Es un momento Para dejar atrás un ciclo de tu vida y deshacerte de lo que ya no sirve. también tendrás que resolver algo más qué has llegado estancado y qué es mejor quitártelo de encima para no cargar con él.

VIRGO: Será una jornada para tener mayor tranquilidad relajarte, otra vez tomarte un día sabático. Podrás preparar algún viaje romántico con tu pareja, o con personas para disfrutar de lugares exóticos.

LIBRA: Necesitas ocuparte de asuntos de importancia y para ello lo mejor es llegar a consensos y acuerdos una forma agradable y armónica. También deberás vigilar la parte económica de tus ganancias y de los ahorros organizar todo con calma.

ESCORPIO: En este día Tienes que lograr la estabilidad especialmente en temas de inversiones y financieros. Deberá ser una persona servicial con los demás y ayudar a tus semejantes. Tú percepción esta acrecentada.

SAGITARIO: Deberás seguir tus corazonadas porque hoy marcarán tu destino y el camino que debes realizar. Acabas de terminar un ciclo y por lo tanto deberás dejar zanjados ciertos asuntos que ya no tienen cabida en tu vida.

CAPRICORNIO: Es un día especial Para realizar encuentros o conferencias; tal vez solamente charlas animadas. Y por otra parte deberás dejar atrás algunos hábitos obsoletos en tu vida.

ACUARIO: Es un importante para prestar atención a tus amistades cercanas o los allegados más queridos. podrías comenzar un siglo nuevo con una serie iniciativas y proyectos llamativos.

PISCIS: A tareas que la vida te premia gracias a tu labor qué días pasados y que recibes muchas alegrías. Por otro lado, tú compraste asuntos familiares de gran envergadura y en los que tenéis que estar de acuerdo todos.