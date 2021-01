Horóscopo semanal Tauro: predicciones sobre amor, dinero y trabajo del 1 al 7 de febrero

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El lunes 1, necesitas estar con la gente y mantener el contacto directo con ellas, ya que esto influye mucho en la manera en la que demuestras tu afecto y tus sentimientos. Últimamente hay demasiada seriedad en tu vida; y la responsabilidad es importante, pero también lo es la diversión y la alegría que impere a tu alrededor. Así que Ponte a ello.

El martes 2, deberás realizar un balance de tu vida y de lo que acontece en ella, principalmente en tus relaciones, ya que son muy intensas. Tanto con las amistades como con las parejas. Y es por eso por lo que deberías armonizar tu interior; y cuando lo consigas, lo demás vendrá a tu vida por sí solo. Buscas personas que tengan ideales parecidos para ponerlos en práctica juntos.

El miércoles 3, te darás cuenta de qué tienes que ser una persona más sosegada, y evitar malgastar, para poder guardar para el día de mañana. Tendrás que equilibrar tus emociones porque a veces te juegan malas pasadas. Y es importante que tus afectos no interfieren en tu vida emocional sino todo lo contrario. Deberás aprender lo que es prudencia y responsabilidad.

El jueves 4, lo más importante será utilizar tu destreza para mostrar a los demás tu fuerza de voluntad; y con ello conseguir que se te abran las puertas a todos esos proyectos que tienes en mente desde hace tiempo. Deberás prestar atención ya que tienes muchos frentes abiertos, pero tu intuición es grande y tus deseos de agradar son intensos, y por eso la suerte te acompañará.

El viernes 5, atravesarás un tiempo en el cual tu subconsciente estará muy activo. Y por ello valorarás todo lo que has aprendido y has integrado desde que eras joven; tanto en la familia como con las amistades. Esos años han marcado mucho tu forma de ser. Y seguramente necesitas potenciar tus cualidades, y erradicar las que no son tan buenas.

El sábado 6, Tendrás que utilizar hoy tu gran encanto y tu manera serena y tranquila de afrontar todo. Aunque tus emociones bullan internamente, deberás mantener la tranquilidad y la confianza en que todo lo que planifiques saldrá afortunadamente. Es por ello, por lo que debes armarte de paciencia y tener la calma suficiente, para esperar los resultados positivos.

Y el domingo día 7, notarás que tu círculo de amistades aumenta pero que solamente son temporales y pasajeras, cómo se dice, para pasar el rato. Buscas a alguien diferente con mayor seriedad y que tenga unas características especiales acordes contigo. Tus emociones serán cambiantes difíciles de manejar esto para ti. Necesitas encontrar una fórmula para tranquilizar tu cuerpo y tu espíritu.

