Horóscopo semanal del 1 al 7 de febrero: predicciones sobre amor, dinero y trabajo

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes 1, es un tiempo para mantener la calma y el equilibrio, ya que tu impulsividad estará exacerbada, y esto podría llevar a que tu gran dinamismo parezca en algunos momentos un tanto agresivo y estrafalario. Tendrás tendencia a moverte entre dos extremos que estarán relacionados con el ánimo y/o las frustraciones. Así que intenta buscar un punto medio. El martes 2, será un día en el cual notarás que tu impulsividad se dispara. Es favorable por ello que utilices tu gran energía en asuntos que te interese, y que pases por alto todo lo demás. Es importante que te dediques a redondear y a terminar todos los temas de hace tiempo que necesitas dejar acabados, para poder dedicarte con más vitalidad a todo lo nuevo que viene a tu vida. Seguir leyendo...

Tauro: El lunes 1, necesitas estar con la gente y mantener el contacto directo con ellas, ya que esto influye mucho en la manera en la que demuestras tu afecto y tus sentimientos. Últimamente hay demasiada seriedad en tu vida; y la responsabilidad es importante, pero también lo es la diversión y la alegría que impere a tu alrededor. Así que Ponte a ello. El martes 2, deberás realizar un balance de tu vida y de lo que acontece en ella, principalmente en tus relaciones, ya que son muy intensas. Tanto con las amistades como con las parejas. Y es por eso por lo que deberías armonizar tu interior; y cuando lo consigas, lo demás vendrá a tu vida por sí solo. Buscas personas que tengan ideales parecidos para ponerlos en práctica juntos. Seguir leyendo...

Géminis: El lunes 1, sentirás que tus emociones necesitan calmarse para sentir más seguridad en tus decisiones y en la calidad de tu afecto con los demás. Si mejora tu ánimo, todo será mejor en tu vida. Y podrás ayudar a otros. Tu forma de pensar será más tranquila y deberás sopesar cada decisión. Esto te ayudará a evitar los nervios. El martes 2, podrás renovar tus ideas de una manera tranquila y además muy innovadora y fructífera. Cuentas con la fortuna de tu lado, Y con una manera genial de sacar a la luz tus ideas. Así que aprovecha esta buena racha y organiza todos tus planes alrededor de lo que estás generando y te suscita en este día tu gran imaginación. Seguir leyendo...

Cáncer: El lunes 1, tendrás un tiempo para ser más prudente y repensar las situaciones de una forma más práctica y también para dejar fluir tus sentimientos más intensos en algunos hechos y sucesos de pudieran suceder durante este día, y que te impidan ver con claridad lo que está ocurriendo. Deberías hoy ser una persona más realista y poner mucha atención. El martes 2, notarás una gran sensibilidad emocional; Pero si eres capaz de dominarla, tu inspiración será prodigiosa y podrás poner en marcha todo tu sentido artístico de la manera que sólo tú sabes. Sentirás en tu interior que necesitas que el beneficio no sea solamente para ti, sino también para aquellos que te rodean. Por eso será un día muy benéfico y fructífero para todos. Seguir leyendo...

Leo: El lunes 1, es un día en el que notarás que todas las ideas surgirán de tu interior con facilidad. Y además simultanearás la paciencia con la jovialidad y con la gran vitalidad que te da la seguridad de estar realizando todo de una manera afortunada y que ayudará mucho a tus proyectos. Unirás tu experiencia a las novedades y podrás obtener grandes obras. El martes 2, es un día para combinar tus talentos y la experiencia de vida; y de esa manera lograrás conjugar resultados excelentes en lo que lleves a cabo durante esta jornada. Necesitas un consejo para realizar todo de la manera más beneficiosa; y él mismo se refiere a que mantengas la calma y evites preocupaciones innecesarias. Seguir leyendo...

Virgo: El lunes 1, te sentirás en un momento muy emocional; pero deberías evitar tensiones y nervios con las personas con las que te relaciones. Ya que es importante que tengas calma, para poder advertir todo de una manera precisa, y sin tener que llegar a desencuentros, que no sirven para nada. Pon mucha atención, y así no se escapará nada. El martes 2, tu gran imaginación jugará un papel muy importante y te ayudará a poner en marcha ideas muy inspiradoras y distintas a las que tienes normalmente. Lo que redundará no solamente en beneficio tuyo, sino también en el de las personas a las que vayan dirigidas tus acciones. Podrás desarrollar genialidades que transformarán tu pensamiento y tu mundo. Seguir leyendo...

Libra: El lunes 1, es un día importante para tener encuentros y para relacionarte con amistades que hace tiempo que no ves. Por eso deberás organizar algún momento de hoy para disfrutar y alegrar tu ánimo realizando alguna reunión. Si no puedes directamente, al menos podrás relacionarte de una manera simpática y distendida a través de las redes o del teléfono. El martes 2, durante este día podrás adelantar mucho, especialmente en ciertos asuntos que te preocupan en tu vida y que necesitas poner en orden. Ahora te estás dando cuenta de qué necesitas valorar más todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, y también a las personas que has conocido. En tus relaciones de pareja lo más importante es tener metas en común. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes 1, deberás guiarte por tu profundidad psicológica e intelectual; ya que las mismas te irán marcando el camino hacia lo que deberás hoy prestar atención, y en lo que tendrás más acierto. Sentirás que los asuntos familiares inciden mucho en tu trabajo. Y por eso deberás evadirte e intentar separar las dos áreas; de esta manera, resultará todo más sencillo. El martes 2, será un día para aprovechar tu gran resistencia y tu capacidad de llevar todo delante de una manera muy eficaz y con gran tesón. Además, podrás utilizar tu gran mente penetrante y que conoce a fondo a los demás. Esto te ayudará a sacar conclusiones y a moverte de una manera más fácil y rápida que otras personas. Seguir leyendo...

Sagitario: El lunes 1, tendrás la capacidad de saber levantarte tras atravesar algunas adversidades, porque tu optimismo será la clave en este día de hoy. Y si la unes a la intensidad de tus acciones, será muy positivo. Contarás con simpatía y don de gentes para conseguir que lo que tengas como meta, sea algo que puedas realizar, y que lo lleves adelante. El martes 2, tendrás una gran capacidad intelectual que además será muy optimista. Y también las experiencias que has ido atravesando en tu vida son las que mejor te han enseñado a superar ciertas conductas que eran inadecuadas. Ahora te encuentras en una jornada muy afortunada, en la que podrás destacar por tu bondad y por tus cualidades. Seguir leyendo...

Capricornio: El lunes 1, tu manera de ser práctica y de aprovechar las oportunidades será muy beneficiosa para ti, si aprendes a controlar tus emociones y a la vez eres una persona cálida y afectuosa. Es importante la intensidad que pongas en todos tus actos, y que predomine el espíritu alegre y positivo. De esta manera, todo lo encaminarás favorablemente. El martes 2, te darás cuenta de que utilizas tu tiempo de una manera poco equilibrada. Ya que a veces te das una gran paliza por llevar a cabo temas para terminarlos. Y otras veces notas que tienes demasiado tiempo libre. Es importante que todo lo que realices, lo hagas de manera bien pensada, para tener momentos de actividad y otros de descanso. Seguir leyendo...

Acuario: El lunes 1, te darás cuenta hoy, de que tus silencios valen más que mil palabras. Y es mejor no entrar al trapo en cualquier pequeña discusión que surja a tu alrededor. Al revés es mejor que te ocupe solamente de tus asuntos y que hagas oídos sordos a los posibles lances que se muestren a tu alrededor. De esta manera, saldrás indemne de muchas chances. El martes 2, te enfrentas a grandes tensiones emocionales y a mucha preocupación por otras personas, a las cuales te encanta ayudar y estar pendiente de ellas. Deberás intentar no mezclar los asuntos familiares con los sociales y/o profesionales; porque si no te costará mucho mantener las emociones a raya, y sentirte bien. Seguir leyendo...

Piscis: El lunes 1, deberán prestar mucha atención el último decanato del signo ya que las emociones podrían estar a flor de piel. Así que estos Piscis deberán moverse hoy con sigilo y tranquilidad. Pero todos los nativos aprovecharán su creatividad, ya que está en alza y podrán utilizar su inspiración y su gran imaginación en sus proyectos y actividades. El martes 2, notarás que tus iniciativas serán muy estéticas y demás muy bien dirigidas hacia los demás. Lo que implica que todo lo que te gusta para ti, también quieres que lo disfruten los demás. Por ello, es importante que combines tus conocimientos con las demás personas. Y así aprenderás tú también, sobre algunos temas que te interesan. Seguir leyendo...