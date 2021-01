Horóscopo semanal del 25 al 31 de enero: predicciones sobre amor, dinero y trabajo

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes 25, es un tiempo para moderar tus acciones porque necesitas dosificar tu energía en las múltiples actividades que tienes que realizar hoy. Tendrás tu intelecto muy inquieto, pero a la vez muy activo. Notarás que tu impulsividad esta "a tope"; y por eso deberás actuar con más paciencia y lentitud. Así evitarás roces innecesarios y elecciones erróneas. El martes 26, será un día para mantener el equilibrio entre tu estado de ánimo y tu gran vitalidad. Ya que lo uno va unido a lo otro, y por lo tanto serán una gran combinación. Tienes la suerte de cara en los proyectos y métodos de iniciar tus acciones. Así que deja todo en manos de tu intelecto y de tu manera de percibir el ambiente del entorno; y así todo saldrá estupendamente.

Tauro: El lunes 25, deberás unificar los aspectos más terrenales y conjugarlos con los más espirituales. Ya que necesitas una visión nos completa y aproximada de la realidad. Tu forma de vida depende mucho de ello; así que es importante que domines tus emociones, y la manera de ver la vida. Tendrás muchas ideas que acaparan tu mente, pero debes utilizar solamente las positivas. El martes 26, todo se moverá de una manera más parsimoniosa, y en la cual podrás aprovechar todo tu talento de una manera intensa y agradable, porque estará favorecida por tu carácter simpático y cariñoso. Así que podrás llevar a cabo algunas acciones que requieren de atención y de cuidado para que puedan salir de la manera más conveniente.

Géminis: El lunes 25, sentirás que tus energías son muy afines a tu entorno y a las emociones que se mueven a tu alrededor. Por eso tu mente se moverá a mil por hora. Y podrás realizar muchas actividades, en menos tiempo y de una manera muy efectiva. Serás una persona muy productiva, y también tendrás la ayuda de tu ingenio y de tu gran imaginación. El martes 26, tendrás un día muy generoso en proyecciones y acciones, ya que tendrás la llave del éxito en tu mano. Y esto te ayudará a poder beneficiar a muchas personas con tu trabajo, no solamente a ti. Será una jornada muy productiva y con intensas ideas, ya que tu intelecto estará muy fortalecido y muy bullirán tus genialidades.

Cáncer: El lunes 25, tendrás la suerte de poder compenetrarte con los demás de una manera amistosa y muy efectivo. Tendrás que separar lo que significa ayudar a los demás y a la vez sentirte bien tú. Ya que por lo general dejas lo tuyo para el último lugar y eso no es aconsejable. Podrás hoy utilizar tu gran intelecto de una manera privilegiada. El martes 26, tu gran dinamismo estará acelerado y te hará salir de tu concha o de tu estancia acogedora, para salir al mundo y disfrutar de él. Podrás contactar con amistades y personas cercanas de otras épocas. Y también tendrás que solventar algún asunto en el cual se requiere de madurez y de serenidad para conseguir el resultado que esperas.

Leo: El lunes 25, es un día en el que deberás aprovechar tanto tu alegría al realizar todo, como tu capacidad de trabajo. Y así uniendo ambas podrás rendir con mayor acierto y con más efectividad. Podrás también llevar a cabo nuevas metas que surgirán a través de tu genialidad. Tendrás que evitar algún enfrentamiento con personas que piensan de una forma diferente a ti. El martes 26, es un día especial para dedicarte en cuerpo y alma a los demás. Normalmente siempre lo haces, pero hoy tendrás una tendencia más acusada a ello. Contarás hoy con un magnetismo y un gran carisma que observaran todos los que estén a tu alrededor. Esto te ayudará a esforzarte al máximo y a dar de ti todo lo mejor; así podrás resolver tus asuntos.

Virgo: El lunes 25, sentirás muy a gusto en el ambiente en el que te encuentres, ya que estarás en sincronía con las energías que transmites. Así que aprovecha tú radiante ingenio, para poder dar de ti el máximo, en este día tan movido y eficaz. tus ideas fluirán de una manera distinta a la de otros días. Y por eso podrás organizarte mejor y sacar más provecho a todo. El martes 26, tu intelecto estará muy despierto, y por ello podrás aprovechar para realizar muchos asuntos que requieran de tu razonamiento y de tu lógica. Sentirás mucha agilidad mental que logrará que tus ideas fluyan de una manera más sencilla y rápida. Por ello aprovecha y adelanta todo lo que tienes pendiente, así te quedarás con plenitud y satisfacción.

Libra: El lunes 25, deberás Utilizar de una manera lógica todas las ideas que crucen tu mente. ya que hoy necesitas pasar las por un filtro y aprovechar solamente las más útiles. es importante que conviene los aspectos terrenales con los místicos, porque de esa manera será más sencillo llegar al fondo de cada cuestión qué tienes que tratar. Si lo consigues notarás una gran armonía dentro de ti y en el entorno en el que te encuentres. El martes 26, Durante este día deberás tomarte todo con cierta calma para que los resultados sean los esperados. Tendrás que poner a prueba tu paciencia y tú buen hacer; y por encima de todo, utilizar tu encanto y tú diplomacia en todas las conversaciones y en todos los encuentros que tengan lugar durante esta jornada. La experiencia de años atrás te ayudará en tu camino.

Escorpio: El lunes 25, Estás atravesando un momento en el que tus emociones, pasiones y cuestiones amorosas están un poco revueltas. Y es que no se trata de que todo el tiempo tengas razón, ni de que haya que agasajarte por todo. Cada cual tiene sus fallos y sus aciertos. Así que intenta que lo que muestres de ti, sea lo mejor, y de esa manera podrás sentirte con más satisfacción. El martes 26, es un día especial para poner a prueba, el desafío de compaginar tu fuerza de voluntad y contrastarla con la forma de ser agradable. Lo uno, no quita lo otros. Es cuestión de unir ambas y utilizarlas tanto en beneficio personal, como en al trato que reserves para los demás. Podrás aprovechar momentos de euforia que te supondrán mayor facilidad en tus actividades.

Sagitario: El lunes 25, El último decanato del signo tendrá que poner mucha atención para evitar cierto desánimo en algunos momentos del día. Los demás, sentirán que su mente se agiliza por momentos y que pueden utilizar tanto su razonamiento como tus sus percepciones sutiles. Intenta perseguir metas realistas, y que no sean demasiado fantasiosas. El martes 26, Tu gran vitalidad, deberás administrarla con calma y paciencia, porque si no se desbordará. Y es aconsejable que no te dejes llevar por bloqueos o pequeñas controversias a lo largo del día. Por ello aprovecha esos destellos de luz, que aparecerán a tu alrededor y que te guiarán afortunadamente al lugar y a la acción precisa para ti, en cada momento.

Capricornio: El lunes 25, te moverás entre dos extremos: afianzar tus ideas con seguridad, o dudar y echarte atrás en el último momento, en el que vas a tomar decisiones. Por eso es importante que utilices tus capacidades sensoriales internas para elegir adecuadamente. La capacidad que tienes en las iniciativas novedosas, deberás llevarlas a cabo con paciencia y optimismo. El martes 26, el primer decanato del signo estará atravesando un tiempo un poco emotivo, y le costará más encajar las adversidades. Los demás, también lo notarán, pero un poco menos. Si vas a cambiar de costumbres o de hábitos deberás de tener bastante equilibrio en todo lo que realices, para evitar ir dando bandazos. Podrás ir preparando tus nuevas actuaciones con calma.

Acuario: El lunes 25, tendrás mucha fuerza y una gran individualidad en tus ideas y en tus actuaciones. Además, tendrás un ingenio muy positivo, para actuar según tus deseos y de la manera más personal posible. Tus acciones serán muy fructíferas y también muy efectivas en todo lo que te has propuesto, y has planificado para este día. El martes 26, tendrás que apoyarte en tu propia iniciativa y valía personal. Ya que te encuentras en un momento en el cual deberás tomar decisiones importantes, y a la vez, deberás llevarlas a cabo de una manera consensuada con las demás personas implicadas en los mismos. La energía que te rodea es vital y movida, pero no quieres sobresaltos con asuntos inesperados y fuera de lugar.

Piscis: El lunes 25, notarás que tu forma de pensar y de sentir será muy útil y a la vez muy ingeniosa. Lo que te ayudará a conformar tus iniciativas y tu gran intensidad en todo lo que tengas entre manos. Tendrás algún momento en el cual deberás decidir qué camino tomar; es aconsejable que dejes ir el pasado y te centres en el momento actual. El martes 26, notarás que todo lo que has sembrado y te ha servido para abonar el terreno de tus actuaciones, será bienvenido en este momento; porque te darás cuenta de que te sientes con mayor tranquilidad. Y que lo que llega a tu vida será agradable y muy favorable. Por ello, tendrás que seguir haciéndolo. Y así poco a poco, todo lo que llegue a ti, serán sorpresas agradables.