Horóscopo de hoy, martes 1 de diciembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 1 de diciembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy percibirás que tu individualidad y creatividad necesitan de la independencia personal para rendir al máximo. Tus iniciativas tendrán reminiscencias del pasado y de otras épocas en las que ibas por otras sendas. Hoy tendrás que dar un giro de 180 grados, si quieres que todo funcione adecuadamente. Tu energía está acorde con el entorno.

Amor: Sentirás que aún te envuelve una nube rosa que nubla a veces tus sentidos. Pero que es importante para apreciar que el idilio y el romance aún tiene cabida en tu vida.

Trabajo: En este día serán muy importantes los acuerdos y los tratos que mantengas con otras personas. Ya que serán firmes y realizados en un ambiente de optimismo, lo que asegura su éxito.



Cambios: Notarás que la fortuna te indica que necesitas renovar tus tratos y revisar tus finanzas para que todo funcione adecuadamente. La innovación será la clave en este día. Más información...

TAURO

Hoy sentirás que necesitas tener una vida más estable. Porque últimamente no estás tan a gusto como desearías. Así que plantéate de qué forma podrías lograr lo que quieres realmente. Pero no como un deseo, sino como una realidad. Y para ello antes, tendrás que acceder a tu interior y conocerte bien. Tal vez debas atravesar una gran transformación, como el ave fénix.

Amor: Hoy estás ante un día un poco complicado en materia de relaciones. Así que intenta relajarte y actuar con naturalidad y de forma sencilla; Sin maneras estereotipadas.

Trabajo: Atención a las iniciativas en materia de profesión. A veces esperas demasiado de los otros. Y solamente deberás tener tranquilidad. Y si realmente lo quieres, ello vendrá a ti.

Cambios: Es el tiempo de apreciar lo que proviene de tu interior y de tu intuición; porque de esta manera será más sencillo encontrar que todas las ideas que tengas en asuntos de actividades sociales serán muy positivas. Más información...

GÉMINIS

Hoy, tu manera de funcionar será muy eficaz debido a que tu mente se comportará de una forma muy analizadora y también muy tenaz, al organizar todo. Por eso, los resultados que obtengas serán muy beneficiosos. Tendrás muy presente reciclarte para obtener nuevos conocimientos; es muy importante esto porque así estarás siempre al día y progresarás más.

Amor: Sentirás atracción en este día por personas artísticas y refinadas que manifiesten sus dones de una forma creativa y auténtica. Esto te alegrará el día, porque te encanta el arte.

Trabajo: Con simpatía y entrega profunda, todo lo que realices tendrá tu sello especial. Y eso hará que destaques y que te sientas con un gran bienestar y mucha plenitud.

Cambios: Es importante que tengas una dimensión de futuro en asuntos económicos y de bienestar físico. Ya que es importante para sentir mayor estabilidad. Más información...

CÁNCER

Hoy es un día en el que deberás cuidar de ti y especialmente de tu bienestar físico. Ya que te ocupas de los demás, y dejas lo tuyo para el final, si es que hay tiempo. Y eso no es bueno, porque si tú no te sientes bien, no puedes dar tampoco alegría y felicidad a otros. Así que ya sabes, lo primero tu salud emocional y mental.

Amor: Hoy tendrás la comprensión muy activa, y eso es bueno para entender a los demás, y principalmente a la pareja. Así que presta mucha atención y escucha con cuidado, ya que es muy importante.

Trabajo: Tu gran vitalidad te puede aumentar la tensión emocional, pero a la vez te ayudará mucho a cumplir con las expectativas que te habías planteado. Así que disfruta de todo lo que realices hoy.

Cambios: Necesitas sentir una mayor libertad de acción. Y tener tiempo también para ti. Así que aprovecha esos momentos que solamente son de relax y de actividades personales. Más información...

LEO

Hoy, notarás que tienes que fijarte en las personas con las que tienes tratos, para que estos sean de igual a igual; y por eso es importante que todo sea ecuánime. Tu naturalidad será la cave para que todo resulte óptimo. Así que intenta poner mucha atención en los proyectos que quieres conseguir, para crear el ambiente necesario para llevarlo a término.

Amor: Tu capacidad intelectual te ayudará mucho en tu manera de tratar a los demás y en la paciencia para escucharlos. Así que tienes avanzado mucho terreno para que todo salga como tú quieres.

Trabajo: Tendrás que utilizar tu simpatía máxima, porque hoy tú mayor desafío estará en la proyección de las metas que quieres lograr en tu profesión. Contarás para ello con una gran vitalidad que te ayudará.

Cambios: Notarás que tendrás que transformar con fuerza todo lo que te impide fomentar tu carácter tal y como quieres mostrarlo siempre. Deberás ser más natural y olvidarte de tanto artificio. Más información...

VIRGO

Hoy tu comunicación será muy brillante y llamará la atención de todos los que te escuchen lo que te dará mucho juego para sacar adelante todas las metas que habías planificado para hoy. Tus conocimientos y experiencia te ayudarán a cumplir con tus expectativas; y también lo harán las características de tu personalidad que estás transformando para mejorar.

Amor: Tu dedicación y cariño te ayudarán a tener unas relaciones más sencillas que en otros días. Y además te sentirás con mucha felicidad, si recibes también el amor de tus seres queridos y de tu pareja.

Trabajo: El gran cuidado, tu conocimiento y la capacidad de llevar adelante tus acciones, te ayudarán enormemente en que los resultados sean satisfactorios y muy fructíferos.





Cambios: Podrás sentirte mejor si cambias tus hábitos y resuelves muchos aspectos del pasado que están olvidados y que necesitan zanjarse definitivamente para que te sientas como una persona nueva. Más información...

LIBRA

Hoy necesitas valorar más tu bienestar físico y emocional, porque muchas veces das en demasía a los demás, sin ocuparte de ti. Y por eso tienes que separar el tiempo que dedicas a otros y el que tienes para ti. Y recuerda, que si tú estás bien. Los demás percibirán esa alegría y vibrarán al unísono contigo. Así que ponlo en práctica.

Amor: Hoy necesitarás sanar tus sombras y tu lado menos conocido para poder sentir de una manera diferente, lo que es una verdadera relación. No tienes porqué demostrar tu amor, simplemente da tu cariño tal y como lo sientes.

Trabajo: Esperas demasiado de los demás. Y no debería importarte más que la opinión propia sobre tus actuaciones y tu forma de ser. Así que olvídate de los demás y céntrate en ti.

Cambios: Tendrás que aprender que no necesitas que la familia dependa de ti. Ya son mayorcitos, cada uno depende de sus acciones y de su comportamiento. Tú estás a su lado, y les das apoyo, nada más. Más información...

ESCORPIO

Hoy sentirás que quieres disfrutar de la vida, pero que para ello deberás organizarte para que lo sientas de verdad; ya que a veces te dejas llevar por un sentido un poco estricto y serio de ella. Y de esta forma es más difícil de conseguir. Así que intenta disfrutar al máximo de todo lo que te suceda y de cada situación; porque ya no volverán.

Amor: Intenta ver lo mejor de cada suceso. Y disfruta al máximo de tu pareja y de la relación. Porque cada momento juntos es un espacio en el tiempo, que más tarde recordarás.

Trabajo: No tienes por qué estar ante los demás asintiendo siempre. Cada cual tiene su parte de razón. Y es importante consensuar y trabajar en conjunto, porque es más sencillo y agradable.





Cambios: Necesitas poder expresarte con libertad y de una manera práctica; pero no olvides, que eso conlleva hacerlo de forma tranquila y pausada, porque si no parece una imposición. Más información...

SAGITARIO

Hoy tu idealismo y tus buenos propósitos se unirán para componer tu lado más amigable y positivo. Te gusta ayudar y es importante por lo que te hace sentir y vibrar. Y además te ayudará a sentirte útil y a lograr más estabilidad y alegría en tu vida. Disfruta de la ella y de todo lo bueno que te aguarda en cada momento y que te sorprenda.

Amor: Como te resulta fácil aceptar a los demás y además ayudar en los posible; eres una compañía ideal para cualquiera. Así que tarde o temprano encontrarás a alguien hecho a tu medida.

Trabajo: Tu fuerza de voluntad y tu interés son necesarios para llevar a cabo todo lo que tienes que realizar. Serán de gran ayuda en todo lo que hoy realices. Así que adelante.

Cambios: Es importante la libertad en tu vida, en este día, pero también la estabilidad, en todos los sentidos. Así que organiza todo de manera que te quedes con mayor tranquilidad. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy notarás que necesitas estar de una manera más personal e individualista en todo. Ya que te ha acostumbrado a hacerlo a través de los años. Y ahora en este día lo notarás con más fuerza. Esto no impide que te relaciones con otras personas, pero tu manera de organizar todo será muy propia de ti y de tu visión única.

Amor: Necesitas dejar que sobresalga tu sensibilidad y tu gran cariño, para poder demostrarlo. Así que no te cierres y disfruta de todo lo que la vida te ofrezca en todos los sentidos.

Trabajo: Si unificas tus esfuerzos con las ideas de los demás, estaréis más acompañaos, y ya sabes: “La unión hace la fuerza”. Así que ponte a ello con ganas y con buen ambiente.

Cambios: Es importante que te sientas libre como un pájaro, que vuela a su aire. Si no lo consigues te sentirás, como un ave enjaulada y sin poder realizar todo su potencial. Más información...

ACUARIO

Hoy te lanzarás de lleno a tu labor humanitaria; ya que siempre estas ayudando a otras personas. Eso es muy loable y además muy afortunado y pleno, porque te sentirás con el corazón henchido de amor. Necesitas también sentir que tienes tu espacio y tu hueco a lo largo del día solamente para ti. Así es como te sientes realmente feliz.

Amor: Es importante que aprendas que no siempre debes estar a disposición de tu pareja o personas queridas, porque tu carácter exige que también tengas tus momentos de libertad personal, que son muy importantes para ti.

Trabajo: No tienes porque complacer a todos a diestro y siniestro. Y menos todo el tiempo. Tu tienes que hacer tus asuntos a tu manera, y en esto te diferencias de los demás.



Cambios: Notarás que necesitas un cambio radical de aspecto o de comportamiento que te ayudará mucho en todo lo que tengas que realizar a partir de ahora. Más información...

PISCIS

Hoy tendrás la ayuda de la buena fortuna que está cerca de ti, gracias a que todo lo que has realizado con anterioridad te está generando un gran premio, que llegará a ti por todas partes, y de muchas personas. Esto será una gran alegría para ti. Porque notarás que los demás te tienen muy en cuenta y que aprecian tus gestos de cariño.v

Amor: Hoy necesitas un compromiso con tu manera sensible de ser, para que tu pareja sienta que estás ocupándote de ella, con la misma precisión que antes, aunque tengas muchas ocupaciones.

Trabajo: Tu amistad y generosidad te ayudarán mucho a que los demás te sientan como una persona cercana y que ayuda al máximo en todo lo que puede, lo que te generará mucho agradecimiento por su parte.

Cambios: Es un día especial para terminar ciertos asuntos del pasado, y que algunas de tus actitudes se queden por el camino, para siempre, Así te verás libre de una gran carga. Más información...