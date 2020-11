Horóscopo semanal Capricornio: amor, dinero y trabajo del 30 de noviembre al 6 de diciembre

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): El día 30, tú principal fuente de ayuda será la comunicación y la responsabilidad que realices en tus acciones. Estas ante un momento en el cual lo que llevas trabajando desde hace años estará en juego. si eres optimista obtendrás lo que tanto has anhelado. necesitas transformar algún aspecto de tu vida para sentirte más a gusto.

El martes 1, notarás que necesitas estar de una manera más personal e individualista en todo. Ya que te ha acostumbrado a hacerlo a través de los años. Y ahora en este día lo notarás con más fuerza. Esto no impide que te relaciones con otras personas, pero tu manera de organizar todo será muy propia de ti y de tu visión única.

El miércoles 2, necesitas aprender a respetarte a ti, y tus horarios, para buscar momentos de tranquilidad y de relax. Si tu no los buscas, los demás no lo harán. Así que no te lances solamente a ayudar a otros; primero y ante todo ayúdate a ti. Ya que, si tu estado de ánimo es positivo y alegre, podrás dar más a los demás y ellos lo notarán.

El jueves 3, deberás utilizar tu pragmatismo y también tu forma original y genial de planificar todo. Y por ello tendrás la buena fortuna de que todo resulte bastante benéfico y también muy alegre. Tu vitalidad aumentará y te notarás que tienes muchas ganas de comunicar y de intercambiar opiniones con los demás. Así que aprovecha.

El viernes 4, es un día en el que notarás que tienes muchos frentes en tu contra. Pero esto no debería ser motivo suficiente para parar tus actividades. Al contrario, deberás sacar “Fuerzas de flaqueza” y tomar mayor impulso para todo lo que tienes que realizar. Y además animarte para sentirte mucho más vital y con el ánimo bien alto.

El sábado 5, tu gran potencial y tu paciencia te acompañarán de una manera muy positiva en tu vida. Y esto ayudará a las tareas que tengas que llevar adelante. Tu ánimo estará mediatizado por la sensatez y a la vez por el optimismo; lo que te dará una perspectiva muy armónica, y a la vez deberás dominar tu mundo emocional para dar salida a toda esa vitalidad de una forma benéfica.

Y el domingo 6, notarás que lo más importante será que sigas todo lo que tu impulso de voluntad te va dictando, porque de esa manera será todo más sencillo. Y podrás sobreponerte a las situaciones confusas y/o más difíciles que pudieran surgir. Será una gran alegría constatar que solucionas la mayoría de ellas. Esto te dará una dosis de alegría.

