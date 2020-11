Horóscopo semanal Escorpio: amor, dinero y trabajo del 30 de noviembre al 6 de diciembre

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El día 30, lunes, notarás que necesitas unir las facetas de trabajo y descanso, porque de esta manera todo será mucho más sencillo. tu gran aguante y capacidad de trabajo serán inmensas; lo que te ayudará a terminar todo de una manera mucho más rápida y efectivo. Tienes una gran conexión con los demás gracias a la forma de comunicarte.

El martes 1, sentirás que quieres disfrutar de la vida, pero que para ello deberás organizarte para que lo sientas de verdad; ya que a veces te dejas llevar por un sentido un poco estricto y serio de ella. Y de esta forma es más difícil de conseguir. Así que intenta disfrutar al máximo de todo lo que te suceda y de cada situación; porque ya no volverán.

El miércoles 2, te darás cuenta de que estallas a la mínima. Y con eso lo único que consigues es crear un mal ambiente y que todo se vaya estropeando progresivamente. Deberás sosegarte e intentar todo de una manera más práctica y tranquila. Ya que de la otra forma lo has probado muchas veces y no funciona. Así que, no te empeñes.

El jueves 3 sentirás que tu gran capacidad de realizar todo será muy proclive a que todo sea muy efectivo, gracias a tu dedicación y a la serenidad con la que lo llevas a cabo. Esto te ayudará tanto a ti, como a los que te rodean, porque cambiará mucho la manera de apreciar la vida, y lo que ella te brinda. Será como si todo cambiara de la noche a la mañana.

El viernes 4, notarás que todo lo que realices se te hará un poco pesado, porque se ralentizará un poco y eso no te gusta. Ya que siempre buscas eficacia y rapidez. Así que deberás acostumbrarte a tener mayor calma Y a acoplarte a los cambios de una manera tranquila. Acuérdate del refrán” No hay mal, que por bien no venga”. Ese será el resumen de tu día.

El sábado 5, es un día en el que te gustará seguir tus reglas. pero debes aprender que hay que ser más flexible; cómo un junco, que si lo doblas no se parte. Así también tienes que amoldarte tú a los tiempos que corren y a los demás. Es un esfuerzo que vale la pena realizar. porque te sentirás mejor contigo y con los demás que te rodean.

Y el domingo día 6, tendrás las emociones a flor de piel y esto será un aspecto un poco difícil, en tu día a día. Pero mejorará porque por otro lado contarás con una gran bondad que mostrarás a los demás y que te ayudará mucho a cambiar la imagen que tenían de ti. Lo que te ayudará enormemente en todo. Tendrás más paciencia y mucho cariño que mostrar.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Escorpio. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.