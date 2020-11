Horóscopo semanal Cáncer: amor, dinero y trabajo del 30 de noviembre al 6 de diciembre

Cáncer (nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio): El lunes día 30, notarás que necesitas sentir que te necesitan los demás, porque te sentirás útil y más a gusto. La energía que se está moviendo a tu alrededor se basa en la genialidad y en tú intelecto; así que pon a trabajar tus mejores recursos para conseguir plasmar lo que quieres. Intenta realizar todo con tranquilidad y llegando a acuerdos con los demás.

El martes 1, es un día en el que deberás cuidar de ti y especialmente de tu bienestar físico. Ya que te ocupas de los demás, y dejas lo tuyo para el final, si es que hay tiempo. Y eso no es bueno, porque si tú no te sientes bien, no puedes dar tampoco alegría y felicidad a otros. Así que ya sabes, lo primero tu salud emocional y mental.

Y el miércoles 2, será un día en el cual deberás de comprender tus reacciones emocionales y evitar ser de una manera muy dura contigo. Deberías aprender a perdonarte, porque hoy la energía es muy fuerte y te puede llevar a decir cosas de las que luego te arrepientas. Así que ten mucha tranquilidad y aprovecha tus grandes aptitudes para aprovechar tu rendimiento.

El jueves 3, este día notarás que tu cariño lo puedes dar en dosis más pequeñas, pero a la vez más largas porque las irás dosificando. Y esto te ayudará a buscar un equilibrio en tu vida y en la manera en la que recibes y das amor. Es importante que te muevas en la dirección de poder tener mayor fluidez en los contactos y en las conversaciones.

El viernes 4, podrás dar un paso atrás, para tomar impulso y lanzarte a por todas, de una manera tranquila pero segura y decidida. Así es como te sentirás con mayor comodidad y podrás realizar todo lo que habías soñado, de una forma tranquila y poco a poco. Es como si tu sueño se fuera cumpliendo de una manera prodigiosa y mágica.

El sábado 5, tendrás una gran fortaleza y equilibrio intelectual, lo que supondrá para ti una gran inyección de moral y de vitalidad. deberás mantener el ánimo en alto para que todo lo que realices sea fructífero. notarás que te gusta que los demás te necesiten. Pon atención a posibles rencillas por nimiedades. Para evitarlas piensa dos veces antes de hablar.

Y el domingo 6, será un día bastante benéfico, porque tu destino será afortunado gracias a la vitalidad que le imprimas. Y a la manera en la que sepas deshacerte de cuestiones de tu pasado que ya no te sirven en estos momentos. Porque así abrirás un nuevo ciclo más prometedor; y con nuevas perspectivas. Mantén a raya tu sensibilidad.

