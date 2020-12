Horóscopo de hoy, miércoles 2 de diciembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 2 de diciembre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy tu gran capacidad para utilizar tu ingenio y tu inteligencia estarán al servicio de tu optimismo y también de tu lado más amable, especialmente con las mujeres. Lo que significa que deberás aprovechar todas esas dotes que tienes y que hoy te ayudarán de una manera especial a culminar tus acciones y todo lo que emprendas.

Amor: Hoy te darás cuenta de que tus relaciones son estables mientras mantengas la parte económica bien organizada y sin que haga tambalear la confianza y todo lo que hay entre vosotros.

Trabajo: Hoy necesitas mucha libertad e ir a tu aire para mostrar toda tu creatividad y tu arte, en tus obras. Así que trabaja con calma y de una manera personal.

Cambios: Sentirás que tu proyección social estará aumentada y que además será favorecida en este momento por tu manera de llevar todo. Así que los cambios serán en este aspecto. Más información...

TAURO

Hoy es un día para tener mucho cuidado con la manera en la que te expresas ya que puedes ser muy inconveniente con algunas personas. Por ello es mejor que utilices tu lado más sensible y amigable. El talento artístico estará muy patente hoy en tu vida, tanto en tus cualidades, como en la atracción por personas que lo tengan.

Amor: Hoy necesitas poner de acuerdo tu fuerza de voluntad y tu gran vitalidad que te empuja instintivamente a dar lo máximo de ti para demostrar tu gran cariño hacia los demás y especialmente con la pareja.

Trabajo: Tu fortaleza hoy será tu gran sensibilidad en materia artística y también la fuerza de tu pasión y de tu constancia y prudencia. Así que podrás sentirte más acorde con todo.

Cambios: En este día es importante que aprendas algo nuevo que te va a cautivar. Y que te llevará por otros caminos novedosos que te abrirán los ojos y tu futuro a otra realidad. Más información...

GÉMINIS

Hoy, deberías afrontar tus asuntos con calma y de manera agradable; porque podrías lanzarte a ciegas para resolver ciertos temas que pueden verse complicados por ciertas situaciones inestables. Así que intenta ver el lado positivo de todo y será más sencillo que todo resulte de la manera que tu habías previsto, y que será más benéfica.

Amor: Hoy tu gran sensibilidad y la manera de resolver todo de la forma más difícil te puede acabar pasando factura de una forma muy complicada. Necesitas dar pie para que todo sea más favorable.

Trabajo: Utiliza tu intensidad y tu simpatía para conseguir los mejores resultados que hoy quieres conseguir en tus asuntos y en tu profesión. Notarás que puede ser un día muy afortunado.

Cambios: Deberás valorar la individualidad que necesitas para realizar todo lo que tienes entre manos. Ya que de esa manera es más sencillo todo lo que realices y te sentirás mucho mejor. Más información...

CÁNCER

Hoy será un día en el cual deberás de comprender tus reacciones emocionales y evitar ser de una manera muy dura contigo. Deberías aprender a perdonarte, porque hoy la energía es muy fuerte y te puede llevar a decir cosas de las que luego te arrepientas. Así que ten mucha tranquilidad y aprovecha tus grandes aptitudes para aprovechar tu rendimiento.

Amor: Tendrás unas grandes reacciones emocionales. Así que deberás de contenerte para evitar las controversias sobre asuntos que no merecen la pena. Ten mucha más calma y paciencia.

Trabajo: Mantén el sosiego porque tu gran energía tendrás que mantenerla a raya para evitar desmadrarte y tener “Salidas de pata de banco”. Por eso tu gran intensidad será clave en todas tus actuaciones.

Cambios: Tu gran personalidad tenderá a la individualidad, y esto no será muy positivo para tus relaciones. Así que ten una gran tranquilidad y mayor empatía en todo lo que lleves a cabo. Más información...

LEO

Hoy, te abrirás a la vida de una manera muy ardiente y vital lo que te servirá para afrontar todo con mucho valor y con mucha inspiración y de esta manera te resultará más fácil conseguir todo lo que te estés planteando para este día. Recibirás mucho la ayuda de los que te rodean. Así que será más fácil que consigas lo que quieres.

Amor: Necesitas mucha paciencia ante tus reacciones emocionales para poder rodearte de una capacidad para poder dar tu cariño de una manera sincera y muy notable.

Trabajo: Hoy deberás tener mucha sensibilidad y calma para conseguir los acuerdos en los tratos que lleves a cabo con personas que puedan beneficiarte en tu profesión.

Cambios: Si quieres brillar ante los demás deberás equilibrar lo que hablas y lo que escuchas. Porque es importante que tengas una idea exacta de lo que necesitas integrar en ti. Más información...

VIRGO

Hoy cuentas con una gran capacidad mental. Y además tus conocimientos y la experiencia de vida, también se unen con ellos en una amalgama que te ayudará a vencer todos los obstáculos que tengas que enfrentar en este día. Lo importante es que no se desborden tus emociones y que actúes tranquilamente en tus acciones; aprendiendo a ser útil a los demás.

Amor: Tu pareja tiene que respetar tu espacio y tu manera de actuar, y por eso estás con ella. Si no es así será un día complicado porque podría saltar todo por los aires. Así que calma.

Trabajo: Hoy será un día en el que debes evitar dejarte llevar por tus sentimientos. Tienes que poner a trabajar juntos la lógica y la emoción, para poder frenar el desbordamiento emocional.

Cambios: Tu renovación depende solamente de las ganas de compartir tu felicidad con los demás. Y de saber crear un ambiente de armonía y de diversión a tu alrededor. Más información...

LIBRA

Hoy sentirás que te mueves entre dos extremos y que tus emociones pasan del blanco al negro. Lo que te desestabiliza bastante. Tienes que sobreponerte a todo lo que te ocurre a tu alrededor, y seguir firme como una roca, porque al final la tempestad pasará y todo amainará de nuevo en tu vida y en tu entorno. Y te sentirás feliz.

Amor: Necesitas conseguir la paz interior y de esta manera te sentirás más estable y tus sentimientos serán duraderos y mucho más serenos. Lo que te dará una mayor seguridad.

Trabajo: Deberías evitar comprometerte a conseguir ciertas metas si no tienes la seguridad de poder lograrlo. Así que cíñete a la realidad y no te “Vengas arriba”, prometiendo más de la cuenta.

Cambios: Necesitas que la vida cambie a tu alrededor. Y para ello no te impliques tanto en los temas domésticos. Deberás repartir tareas y que no recaiga todo en ti. Así que organiza todo. Más información...

ESCORPIO

Hoy te darás cuenta de que estallas a la mínima. Y con eso lo único que consigues es crear un mal ambiente y que todo se vaya estropeando progresivamente. Deberás sosegarte e intentar todo de una manera más práctica y tranquila. Ya que de la otra forma lo has probado muchas veces y no funciona. Así que, no te empeñes.

Amor: Si te mueves a través de tu sensibilidad y del cariño que lo que os unió en el pasado, conseguirás conectar con ese amor que siempre estuvo vivo, pero que se ha ido difuminando con el paso del tiempo.

Trabajo: Tu gran fuerza de voluntad y tu actividad positiva te van a ayudar a conseguir las metas que planeas. Así que siéntete con alegría por poder realizar las acciones a tiempo.

Cambios: Es importante que aprendas a comunicar de una manera sencilla y tranquila. Así conseguirás más que si subes la voz o te comportas de forma incoherente. Más información...

SAGITARIO

Hoy podrás utilizar tu lado amistoso con todas las personas con las que te encuentres. También destacará tu lado generoso y útil a los demás. Lo que te abrirá muchas puertas. Pero debes mantener la calma y el equilibrio emocional para evitar perderte en momentos de confusión y de dudas, ante tu comportamiento, o ante las emociones que surgen de todo ello.

Amor: Hoy destacarás ante tu pareja o personas con las que convives por tu gran habilidad de mostrar en cada momento tu mejor cara. Esto es muy de alabar porque ayudará a que se sientan cómodos contigo.

Trabajo: Guíate por la intuición y además sigue los pasos de tu experiencia y de todo lo que has aprendido a lo largo de la vida; ya que será muy benéfico, y te servirá de guía en todo momento.

Cambios: Necesitas sentir una gran estabilidad tanto emocional como financiera para sentirte con seguridad y con mayor tranquilidad en tu vida. Tendrás que aprender a conectar con tu lado positivo, para conseguirlo. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy necesitas aprender a respetarte a ti, y tus horarios, para buscar momentos de tranquilidad y de relax. Si tu no los buscas, los demás no lo harán. Así que no te lances solamente a ayudar a otros; primero y ante todo ayúdate a ti. Ya que, si tu estado de ánimo es positivo y alegre, podrás dar más a los demás y ellos lo notarán.

Amor: Hoy es un día en el cual está favorecida la profundidad amorosa o el intercambio de confidencias entre ambos. Pero evita que las emociones te jueguen una mala pasada.

Trabajo: Tendrás que organizarte con esmero y paciencia, porque podrás realizar todo de una manera concisa e intensa. Pero mantén un orden y un método para evitar las prisas.

Cambios: Tu interior te pide a gritos que tengas tiempo y espacio para ti. La libertad es muy importante en ciertos momentos del día. Y ello es necesario para realizar tus actividades personales. Más información...

ACUARIO

Hoy te darás cuenta de que tienes una parte de ti, que necesita ayuda, y sentirse libre. Déjala expandirse y sanarla. Porque de otra forma se corromperá y se quedará como un pozo oscuro, que no tiene fin y el cual será muy difícil de llevar nuevamente a la luz. Deberías conocerte más a fondo y curar tus antiguas heridas y/o patrones caducos.

Amor: Hoy necesitas tener mayor calma para sentirte a gusto con la pareja y/ o amistades cercanas. Así que lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte y tener tiempo para relajarte.

Trabajo: Hoy tu gran resistencia y manera de dedicarte de lleno a la profesión, te ayudará mucho a terminar todos los desafíos del día. Pero cuida de tu tensión emocional.

Cambios: Es muy importante que te dediques a sanar las heridas del alma, que son las que a veces no puedes ver, pero si puedes sentir. Tendrás que ocuparte de ellas con gran minuciosidad. Más información...

PISCIS

Hoy deberías apoyarte en tu gran capacidad de expandir el cariño a los demás. Y aunque lo demás se caiga a pedazos a tu alrededor; tu sentirás que todo está bien. Porque tu felicidad, es la alegría de otras muchas personas, que tu sostienes con tu sonrisa y con tu gran cariño verdadero, Así que disfruta de la vida y sé feliz.

Amor: El cariño que has sembrado es lo que realmente importa. Porque solamente tendrás que abonarlo de vez en cuando. Ya que lo has cuidado con esmero. Así que disfruta de tu día especial.

Trabajo: Hoy tu gran capacidad de utilizar la lógica y la intuición bien compenetradas, te darán la fórmula para que todo lo que realices sea benéfico y además resulte satisfactorio.

Cambios: Es un día para ocuparte de proyectos con amistades de confianza. Ya que con ellas te sientes con mayor seguridad. Y, además, ya sabes: “La unión hace la fuerza”. Más información...