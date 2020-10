Horóscopo de hoy, martes 20 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 20 de octubre según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Hoy será un día en el que tendrás ganas de competir. Y esto hace que sientas excitación ante el resultado de tu forma de actuar y de las respuestas que vendrán de todo ello. A veces es mejor no tentar tanto a la suerte. Simplemente emplea tu vitalidad de la mejor manera posible y de una forma ecuánime, sin malgastar más de la cuenta.

Amor: Deberás aprender a combinar intensidad y cariño con pasión. Y lo más importante con atención y escucha a la otra persona: será la clave. No pierdas de vista los cambios subliminales de la otra parte, para evitar errores. Evita desencuentros.

Trabajo: Momento de ideas creativas y originales. Además podrás razonarlas a placer porque tu mente irá más despacito que otras veces. Pero tus acciones serán contundentes. Será muy agradable ocuparte de asuntos, hoy.

Cambios: Tu personalidad necesita ser más intensa y más práctica. Lo que significa que tienes que adecuar tu manera de desarrollar todo y de responder a las expectativas de los demás. Más información...

TAURO

Hoy contarás con suficiente vitalidad e intensidad. Y también con la suficiente sensibilidad, para captar todo lo que están sintiendo los demás. Lo que será de gran ayuda en tu forma de actuar y de expresarte. Es como si tuvieras una guía especial que te acompañará durante todo el día. Aprovecha para realizar asuntos relegados hace tiempo.

Amor: Es aconsejable que no pierdas de vista tu forma de comportarte que hoy será caprichosa e inconstante. Necesitas un compromiso firme y estable con la persona amada, sino no solucionarás nunca la asignatura pendiente del Amor.

Trabajo: Necesitas serenidad y pragmatismo. Y sobre todo mucha paciencia y atención a todos los detalles para realizar un resultado perfecto y que guste a todos.

Cambios: Tus metas y sueños para el futuro inmediato serán sentirte estable y de una forma segura. Para ello solamente tienes que imaginarte que estás rodeado por una esfera de luz amorosa que te protege. Más información...

GÉMINIS

Hoy, tendrás ganas de indagar en las profundidades de la vida y de tu ser interior, para sacar claves que te ayuden a sentir mayor seguridad de estar en el camino correcto. Además tu gran imaginación te ayudará si meditas de una manera tranquila y sacando conclusiones útiles para tu vida. Además esto cambiara tu entorno por completo, al transformarte tú.

Amor: En el terreno amoroso, se te pide que seas entusiasta y que adquieras compromisos firmes para sentirte con más unión a la otra persona. Aunque también te indica que ya has encontrado tu forma perfecta de sentirte bien.

Trabajo: Necesitas una transformación radical en todo. Y evitar que la gran sensibilidad que te acucia, estropeé los planes que tienes preparados para el día de hoy.



Cambios: Tus proyectos deberán ser firmes y muy consistentes para que puedan realizarse. Si no siempre estarás pendiente de cabos sueltos que son incómodos y muy pesados. Más información...

CÁNCER

Hoy es un día en el que tendrás a tu madre muy presente. Observa el tipo de relación que mantuviste con ella. Recicla toda esa época para verla desde otro punto de vista. Ya que resolverás muchos temas pendientes de tu vida si la sanas emocionalmente. Y si fue estupenda, pues fíjate en esa manera tan amorosa que te ha ayudado siempre en tu vida e integrarla en ti.

Amor: Hoy el amor llama a tu puerta, ya tengas una relación o no. Lo único que deberías es prestar gran atención a tu forma de sentirte con tu media naranja o con la que crees que puede serlo. Necesitas sentir confianza y empatía total.

Trabajo: Necesitas llevar a cabo todas tus acciones con calma y serenidad; y además podrás pensar todo dos veces antes de actuar. Así evitaras errores de bulto.

Cambios: Tu forma de ser agradable dará un giro en tus actuaciones tanto personales como profesionales. Será de gran ayuda todo lo que realices con profunda amabilidad y generosidad. Más información...

LEO

Hoy, sentirás que tiran de ti fuerzas de mucha vitalidad y de gran entusiasmo que te ayudarán a poder terminar muchos asuntos inconclusos en tu vida. Será importante que te centres en lo importante y que dejes lo demás relegado para otros momentos. Los contactos sociales te ayudarán enormemente; así que no los olvides y mantén las relaciones con ellos.

Amor: Lo más importante será mantener la estabilidad y el pragmatismo. Y especialmente la llama del amor viva, para que siempre surja el enamoramiento, da igual en que época sea.



Trabajo: Tendrás una visión especial, tipo Superman, que te ayudará a ver todo a través de cualquier materia, y esto te dará una percepción increíble para encontrar la oportunidad en el sitio preciso.

Cambios: Tu forma de aprender sufrirá una gran transformación que te hará la vida más sencilla. Y con la cual ganarás más tiempo para ti y para los tuyos. Así que presta atención.Más información...

VIRGO

Hoy tendrás que aprender a controlar tu temperamento. Porque “O te pasas, o no llegas”, lo que incide mucho en tus relaciones y en la manera de desarrollar todas tus actividades. Ten en cuenta que cada persona, viaja por la vida con sus pensamientos, sus problemas personales y su carácter propio. Deberás integrar todo esto y aprender a entenderlo.

Amor: Necesitas sentir mucha unión con las amistades y con la pareja para sentir tu confianza en ello. Ya de entrada te cuesta fiarte de todo. Por eso es importante que acentúes tu credibilidad para sentirte a gusto.

Trabajo: : Para sentirte más a gusto deberás prestar atención a tu dieta. Y de esta manera tu físico responderá mejor. Y por supuesto tus emociones que van emparejadas y surgen antes, se sentirán aliviadas en tus tratos con los demás.

Cambios: Necesitas seguridad en todo lo que realizas en la vida. Pero date cuenta de que todo es efímero. Una rosa no dura más que una temporada. Después nacerá otra. Así tú también vas transformándote. Más información...

LIBRA

Hoy la intensidad de sentimientos moverá tu espíritu y tus motivaciones para poder realizar todo lo que habías previsto de una manera con éxito y con mucha confianza. Divisarás a lo lejos las metas, que solamente serán posibles según el tiempo que les dediques y la positividad que mantengas en visualizarlas, como si ya estuvieran cumplidas.

Amor: Lo más importante es mantener la pasión y confiar en la persona amada. Porque de que te sirve estar con pensamientos en contra. El amor, siempre gana al miedo, así que asegúrate de tener fe.

Trabajo: Tendrás muchas imaginación en los nuevos pasos a dar. Pero deberás tener perseverancia y vitalidad, tanto física como anímica para poder realizar todo de la forma precisa.

Cambios: Los principales vendrán de la mano de una comprensión y un amor desinteresado en tu trato hacia los demás; lo que redundará en tu forma de sentirte y en tu vida futura. Evita cometer errores. Más información...

ESCORPIO

Hoy deberás dar prioridad a tu forma agradable de ser y a las nuevas metas que te has planteado para tu vida. Tu percepción te guiará suavemente hacía dónde deberías dirigir tus pasos. Tendrás que dulcificar las acciones agresivas o violentas, y quedarte con una forma tranquila y distinta de ser, que lo que hayas realizado hasta ahora.

Amor: Deberías tener en cuenta tu escala de valores y qué es lo que más te importa en tus relaciones. Porque eso que tanto pides, será lo primero que debas dar tú, para que tu pareja responda de la misma manera.

Trabajo: Necesitas intensidad y trabajo firme porque solamente tener ideas y disposición, no te sirven. Es necesario además que tengas un compromiso fiel y continuo.

Cambios: Lo más indicado para ti es girar 180 grados, en cuanto a la manera de estar pendiente de los demás y de ser una persona generosa y con empatía. Ponte tú, siempre en segundo lugar. Más información...

SAGITARIO

Hoy tienes una gran oportunidad para afianzar todo lo que tienes en mente de una manera muy beneficiosa y muy sencilla. Sigue tus instintos y déjate llevar por tu forma alegre de ser. Y si te guías por tu intuición, será muy fácil terminar todo a tempo. La prudencia es importante; no te enredes en momentos de incomprensión y de dudas. Y mucho menos de energía dispersa.

Amor: Lo más importante es la comunicación. Y si no la provocas, no servirá de nada, porque a veces el lenguaje subliminal no basta. Necesitas dejar claros tus sentimientos.

Trabajo: Tendrás que equilibrar la manera de utilizar tu ingenio. Y especialmente de combinar la importancia de tus ganancias, con el uso que les das. Ya que a veces es mejor ser una persona desprendida.

Cambios: La creatividad artística estará hoy en auge en tu vida. Y esto te ayudará muchísimo en las transformaciones que necesites realizar; tanto en ti, como en tu entorno. Más información...

CAPRICORNIO

Hoy deberías percatarte de que tus metas en la vida no deberían ser únicamente personales. Deberías implicar a toda la familia. Porque para eso están siempre a tu lado. Tu forma de ser marcará un antes y un después. Tu alegría y tu sencillez te ayudarán a mostrar lo que aprecias a tus los seres queridos. Y esto te ayudará a ser más agradable y condescendiente con todos.

Amor: Deja que tu instinto y tu perspicacia te indiquen lo que debes hacer y/o decir. Será un día importante para dar de ti todo lo que te has estado guardando hasta ahora.

Trabajo: La suerte te acompañará y podrás abarcar muchos temas y aspectos que te parecían difíciles hace unos días. Esto significa que deberías dar las gracias a “Los hados”.

Cambios: Podrás transformar tus hábitos, para conseguir mayor estabilidad y una gran sabiduría interna a la hora de embarcarte en asuntos nuevos y/o desconocidos. Más información...

ACUARIO

Hoy necesitas utilizar tu forma de ser práctica junto a tu gran análisis de todo. Ya que si los conjugas llegarás a cotas inesperadas. Es importante que mantengas la vista como un águila en cada acción que realices. Así con la máxima de “Conciencia y Atención”, todo estará determinado de una forma muy positiva y benéfica.

Amor: Notarás hoy que sientes una pasión inmensa que podrás demostrar, siempre que pongas a la pareja en primer lugar. Es importante que elijas la forma de agasajarla porque se lo merece.

Trabajo: Tu producción debe ser ágil y profunda, empleando bastante tiempo en ella. Pero tu forma deberías ser suave, para evitar disensiones y malentendidos inoportunos.

Cambios: Necesitas canalizar y transformar tu manera de dirigirte a los demás. A veces callas demasiado tiempo y luego explotas. Procura decir lo que sientes en cada momento, pero siempre con buenos modales. Más información...

PISCIS

Hoy necesitas una transformación total. Tu sensibilidad te permite vislumbrar de qué manera y cómo realizarla. Solamente deberías tener en cuenta que lo más importante sería que pudieras emplear de una manera justa lo que tiene que ver con tu forma de ser y lo que enmarca a todos los demás; así todo fluirá más fácilmente.

Amor: Hoy parecerá que has sacado el “Hacha de guerra”, pero no es para tanto. Deberías dulcificar tu carácter. Y si no es el momento adecuado, mejor no digas nada. Sal a dar una vuelta y luego lo verás todo con mayor claridad.

Trabajo: Está en juego tu autoestima, y por eso cualquier expresión te parecerá una afrenta. No es así, es solamente tu forma de apreciarla o de integrarla. Si eso ocurre, cambia de “Chip” y sal a tomarte un café.

Cambios: La mayor transformación hoy será a nivel de la escala de valores y de tu estabilidad material. Es muy importante que pongas en práctica una mayor calma y un disfrute de todo. Más información...

Predicciones numerológicas del día

Notarás que hoy es un día en el que todo parecerá avanzar más deprisa de lo que esperas. Tanto en asuntos de trabajo, como personales, amorosos y/o en cualquier otro tema que tengas entre manos. Esto significa que podrás adelantar mucho. Y esto te ayudará a zanjar muchos asuntos que estaban en el aire. Algunos resultarán positivos. Y alguno que otro tendrás que dejarlos, porque no merecen la pena.

Los colores implicados serán, el amarillo, violeta, el celeste. Y afectará principalmente a los signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. Ya tengan el sol o cualquier planeta importante, así como el ascendente o el medio cielo.

Mensaje: Será importante que prestes atención tu reflexión sobre la vida y a poner el enfoque en lo importante y no en lo urgente.

Atención: Las relaciones con los demás adoptarán una importancia crucial. Lo que significa que lo más importante es contactar con amistades de confianza, hermanos y personas cercanas que puedan ayudarte en tus planes y proyectos.

ARIES: Es importante sentar las bases de tus nuevos proyectos. Y vigilar muy de cerca tus inversiones y tu salud. Es el momento de crear una gran estabilidad en tu vida. Todo realízalo de forma tranquila.

TAURO: Hoy podrás llegar a momentos románticos con la pareja. Y si no la tienes, es el momento de buscar y de permitirte encontrar a alguien que tiene mucho que darte. Disfruta de la vida.

GÉMINIS: Hoy es muy importante centrarte en la familia y en todo lo que tienes que organizar de ciertos planes que son importantes para poner en orden todo lo que se refiere a las ganancias y a temas con abogados.

CÁNCER: Por fin podrás tener un día sabático y en el cual te limites a descansar y a relajarte. Si no tienes tiempo con tus actividades. Al menos a última hora intenta estar en un rincón tranquilo, con música o lectura.

LEO: Te sentirás con mucha alegría porque la vida te está ofreciendo todo lo que tú le has ofrecido a los demás, en otros momentos. Y esto te llena de felicidad y de alegría.

VIRGO: Es el momento de deshacerte de lo que ya no te sirve en tu vida, como por ejemplo, amistades que no lo son, parejas que tampoco parecen serlo, tal vez alguna característica tuya que no quieres demostrar más.

LIBRA: Ahora inicias una nueva vida y un nuevo comienzo que te hará muy feliz y que te dará nuevos bríos y creerás que tienes alas y que puedes volar muy lejos y muy alto.

ESCORPIO: Es una jornada en la cual deberás seguir tu intuición porque te dará golpes de suerte. Si eres una persona servicial y amistosa todo lo que generes te será devuelto más adelante.

SAGITARIO: Todo el día será muy movido. Tal vez tengas que desplazarte y realizar muchas cuestiones, lo que te pondrá en contacto con otras personas. Y eso siempre es agradable.

CAPRICORNIO: La economía y el trabajo serán hoy tu mayor prioridad, ya que quieres que reine la estabilidad y la seguridad en todos los planos y aspectos de los mismos.

ACUARIO: Podrás disfrutar muchísimo, ya que estará muy alegre y esto te ayudará a sentir la vida de otra manera. Te sentirás como hace unos años y con ganas de vivir la vida más intensamente.

PISCIS: Es un día en el que la fuente de tus motivaciones será el hogar y la familia; ya que ellos son los que sacan tus mejores sonrisas y tu gran cariño. Así que disfruta de este día tan alegre.